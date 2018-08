Es ist eines der größten Wohnungsbauprojekte Berlins: 2.500 Wohnungen auf 97 Hektar in Lichterfelde-Süd. Das Problem: Auf dem Neubaugebiet befand sich während des Zweiten Weltkriegs ein Kriegsgefangenenlager. Was davon übrig ist, will eine Initiative erhalten. Von Carmen Gräf