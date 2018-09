Die Fahrzeit von Amsterdam nach Berlin solle von 6 Stunden und 20 Minuten auf 4 Stunden sinken und den Zug damit konkurrenzfähig zum Flugzeug machen, teilten die Niederländischen Eisenbahnen (NS) am Montag mit. Der Besuch des Niederländers steht im Zusammenhang mit der Verkehrstechnik-Messe InnoTrans, die am Dienstag auf dem Berliner Messegelände beginnt.

Um für eine schnellere Bahnanbindung von Amsterdam nach Berlin zu werben, ist der niederländische Bahnchef Roger van Boxtel am Montag mit einem Sonderzug und einer hochrangigen Delegation in die Hauptstadt gereist.

Eine halbe Stunde wurde bei der symbolischen Fahrt am Montag bis zur Grenze eingespart, weil der Zug alle Zwischenstopps in Holland ausließ. Die Idee der Niederländer ist, dass der Intercity künftig auch in Deutschland so selten wie möglich hält, um schneller zu werden.

Während die Sonderfahrt nach Berlin für die Amsterdamer "Volkskrant" am Montag online das Thema Nummer eins war, hatte die Deutsche Bahn keinen Empfang für die niederländische Delegation unter Führung von van Boxtel bei deren Ankunft in Berlin vorgesehen.