Zweigstellen schwinden in Brandenburg

Aus fünf mach zwei: Den Angermündern gehen die Banken aus. Für ihre Bankgeschäfte müssen manche Bewohner jetzt ziemlich weit fahren. Und sie sind damit in Brandenburg bei weitem nicht allein. Von Felix Klein und Nick Holdorff

Die Kunden der Postbank müssen nun 20 Kilometer in das benachbarte Schwedt fahren, um zur nächsten Filiale zu gelangen. Gerade ältere Menschen haben damit Probleme und das Angermünder Durchschnittsalter ist deutlich über dem Bundesschnitt. Der Unmut über die Filialschließung ist groß. Einige Angermünder nutzen zwar Onlinebanking, doch gerade die Rentner wünschen sich persönliche Beratung. "Man spricht von Digitalisierung und weiß ich was alles, aber Internet, das wollen wir nicht, wir wollen die Beratung da, wo wir wohnen", ärgert sich eine 80-jährige Angermünderin.

Die nächste Bank verlässt Angermünde und die Einwohner sind empört. Seit September gibt es nur noch zwei Banken in der Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern. Schon seit 2016 finden Angermünder Commerzbank-Kunden in ihrer ehemaligen Filiale nur noch einen Geldautomaten. Davor ging bereits die Deutsche Bank. Vor drei Wochen schloss auch noch die Zweigstelle der Postbank.

So schlimm kann die Mark nicht sein

Wie der Kleinstadt in der Uckermark ergeht es vielen deutschen Kommunen: Überall werden Bankfilialen geschlossen. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 1.900 Bankfilialen dicht gemacht, etwa sechs Prozent aller Zweigstellen. Die Postbank will deutschlandweit bis zum Ende des Jahres über 100 Filialen schließen, etwa jede zehnte. Auch die Zahl der Filialen der Berliner Volksbank sinkt. Allein von Januar 2016 bis April 2018 wurden 40 Filialen in Berlin und Brandenburg geschlossen. Nach Angaben der Bundesbank sind der Kostendruck sowie der Trend zum Online-Banking die Ursachen dafür, dass es immer weniger Filialen gibt.

Auch eine Sprecherin des Genossenschaftsverbands sagt auf Anfrage von rbb|24: "Da Online- und Mobile Banking beliebter werden, nehmen Kundinnen und Kunden in den Bankfilialen seltener als früher einfache Dienstleistungen wie die Erstellung von Überweisungen oder Daueraufträgen in Anspruch." Der Genossenschaftsverband vertritt die brandenburgischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Mehr als 60 Prozent der Kunden nutzten bereits Onlinebanking, so die Sprecherin.