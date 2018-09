dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 28.09.2018 | Thomas Weber | Bild: dpa/Patrick Pleul

Zahlen für September - Arbeitslosenquote in Berlin und Brandenburg gesunken

28.09.18 | 11:04 Uhr

Um den Herbstbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region zurückgegangen. In Brandenburg waren erstmals seit 27 Jahren weniger als 80.000 Personen gemeldet. Berlin hat einen Beinahe-Rekord: Zum zweiten Mal seit dem Mauerfall liegt die Quote bei 7,9 Prozent.

In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. In der Hauptstadt waren im September 152.555 Menschen als erwerbslos registriert, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das sind 6.069 weniger als im August und 12.803 weniger als im September 2017. Damit sank die Arbeitslosenquote auf 7,9 Prozent - zum zweiten Mal seit dem Mauerfall. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 8,7 Prozent. Es gab im September in Berlin auch mehr offene Stellen. Gemeldet waren 25.872 freie Arbeitsplätze, 1.286 mehr als ein Jahr zuvor. In Brandenburg waren erstmals seit 27 Jahren in einem September weniger als 80.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Mit einem Rückgang von 3.390 auf 78.902 sank die Arbeitslosenzahl nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit verglichen mit August deutlich. Die Quote ging um 0,3 Prozentpunkte zurück und liegt nun bei 5,9 Prozent. Das waren 0,6 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr.

Positive Prognose

Rechnet man allerdings laut Bundesagentur zu den Arbeitslosen die Frauen und Männer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie etwa Weiterbildungen sowie kurzzeitig Arbeitsunfähige hinzu, läge die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg um rund 30.000 höher. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ging im September verglichen mit August nicht so stark zurück wie die offizielle Arbeitslosenzahl. Insgesamt werde der positive Trend aber anhalten, versicherte Bernd Becking, der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Agentur. Das Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent in Berlin wie in Brandenburg schaffe "eine solide Basis für mehr Beschäftigung und für eine sinkende Arbeitslosigkeit". Viele Unternehmen suchten Mitarbeiter. In Berlin und Brandenburg seien 50.000 Stellen frei. In Berlin sei die Zahl der Arbeitslosen innerhalb von drei Jahren um mehr als 37.000 Personen gesunken.

Bundesweit auf 5 Prozent gesunken

Bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im September auf 2,256 Millionen Menschen zurückgegangen. Das ist laut Bundesagentur für Arbeit der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 94.000 ab, im Vorjahresmonat hatte sie noch um 192.000 höher gelegen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

Sendung: Inforadio, 28.09.2018, 10:00 Uhr