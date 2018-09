Siemens testet autonom fahrende Straßenbahn in Potsdam

Premierenfahrt am 18. September

Eine autonom fahrende Straßenbahn wird in wenigen Wochen in Potsdam unterwegs sein. Sie soll vom 18. bis 21. September durch die brandenburgische Landeshauptstadt fahren, teilte der Siemens-Konzern am Montag mit.