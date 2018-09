Während in Berlin im ersten Halbjahr etwas mehr Gewerbe an- und abgemeldet wurden, sind es in Brandenburg etwas weniger als im Vorjahreszeitraum.

In den Berliner Wirtschaftsämtern wurden insgesamt 22.610 Gewerbeanmeldungen entgegengenommen, diese übertrafen das vergleichbare Vorjahresergebnis um 0,5 Prozent. Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg [Link zum pdf] vom Freitag wurden gleichzeitig 19.184 Gewerbe abgemeldet, was 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht.

In Brandenburg sind derweil im ersten Halbjahr dieses Jahres etwas weniger Gewerbe an- aber auch abgemeldet worden als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien bei den Wirtschaftsämtern 9.055 An- und 8.596 Abmeldungen eingegangen, [Link zur Pressemitteilung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg]. Das sind 0,1 Prozent weniger An- und 0,8 Prozent weniger Abmeldungen als im ersten Halbjahr 2017. Der Trend ist in Brandenburg seit 2009 von Jahr zu Jahr leicht rückläufig.



Frauen stellten rund ein Drittel der Anmelder in Brandenburg. In der Mark war fast jeder Fünfte zudem ein nicht-deutscher Staatsbürger. Die meisten meldeten hier ein Gewerbe im Bereich der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen an, gefolgt vom Baugewerbe und Dienstleistungen.