Gewerkschaftsmitglieder beraten - Verdi vertagt Entscheidung über Streik bei Ryanair

26.09.18 | 12:21 Uhr

Was die irische Fluggesellschaft Ryanair dem Kabinenpersonal im Tarifstreit bisher angeboten habe, sei unzureichend, sagt die Gewerkschaft Verdi. Doch ob sich die deutschen Ryanair-Beschäftigen dem für Freitag geplanten Streik anschließen werden, ist weiter unklar.



Die Gewerkschaft Verdi hält sich zu möglichen Streiks bei Ryanair weiterhin

bedeckt. Für Freitag werde die Gewerkschaft zu Kundgebungen auf dem Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald) und Frankfurt/Main aufrufen, kündigte Verdi an. Weitergehende Entscheidungen seien aber noch nicht getroffen, hieß es am Mittwoch in Berlin.



Kabinenpersonal will in fünf Ländern streiken

Damit ist weiterhin unklar, ob sich das Kabinenpersonal in Deutschland den koordinierten Arbeitsniederlegungen in fünf Ländern für 24 Stunden anschließen wird. Dies werde derzeit mit den Mitgliedern beraten und sei nicht ausgeschlossen. Sollte es zu Ausständen kommen, werde am Donnerstagabend darüber informiert, teilte Verdi mit. "Das Angebot ist bisher unzureichend", sagte Bundestarifsekretärin Katharina Wesenick zu den bisherigen Verhandlungen mit dem Billigflieger. In Italien hatte sich der irische Konzern in letzter Minute auf einen Tarifvertrag mit den Flugbegleitern geeinigt.

Ryanair hat bereits 190 Flüge gestrichen

Das Kabinenpersonal in mehreren Ländern hatte angekündigt, am Freitag in den Streik zu treten. Daraufhin hatte der irische Billig-Flieger angekündigt, am Freitag 190 von insgesamt 2.400 Flügen zu streichen. Zugleich stellte Ryanair seine Ziele für das Kundenwachstum in der anstehenden Winter- und Sommersaison in Frage. Neben bereits bekannten Streikländern Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden und Belgien hatte das Unternehmen auch Deutschland als Ort des Arbeitskampfes genannt. Die Airline steht seit Jahren in der Kritik von Arbeitnehmervertretern. Insbesondere werden die niedrigen Gehälter des Kabinenpersonals kritisiert sowie die Arbeitsbedingungen, die im Branchenvergleich als unterdurchschnittlich gelten. Zuletzt hatten auch die Piloten von Ryanair die Arbeit niedergelegt. Sendung: Abendschau, 26.09.2018, 19.30 Uhr