Jahrelanger Streitfall in Berlin

Die Entscheidung, wer in Zukunft das Berliner Stromnetz betreiben darf, verzögert sich weiter. Das Kammergericht will am 25. Oktober verkünden, ob der Senat bei den Auswahlkriterien nachbessern muss.

Das Kammergericht will die Sache nicht einfach durchwinken, das wurde in der mündlichen Verhandlung am Donnerstag deutlich. Falls die Ausschreibung geändert werden muss, würde sich die Entscheidung weiter verzögern.