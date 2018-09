imago/Westend61 Audio: Inforadio | 01.09.2018 | Franziska Ritter | Bild: imago/Westend61

Landesaufträge gehen an andere - Berliner Start-ups beklagen, vom Senat ignoriert zu werden

01.09.18 | 13:38 Uhr

Kaum eine Veranstaltung im Ausland, auf der Berlin nicht mit innovativen Start-ups der Stadt wirbt. Doch wenn es darum geht, wer Landesaufträge bekommt, fühlt sich die Gründerszene vom Senat ausgebremst. Von Franziska Ritter

Knut Hechtfischer steckt das Ladekabel seines Elektrowagens in eine Steckdose. Allerdings ragt die nicht aus einer Ladesäule heraus, sondern ist in eine Straßenlaterne eingelassen. Das Unternehmen des Firmengründers, Ubitricity, hat eine Technologie entwickelt, mit der man solche Lichtmasten zu Stromtankstellen umrüsten kann. Ein intelligentes Ladekabel misst, wieviel Strom das Elektroauto zapft. Anschließend bekommt der Autofahrer eine Rechnung vom Stromanbieter seiner Wahl.

Im Ausland ist Ubitricity mit seiner Technologie überaus erfolgreich: Die Berliner haben gerade einen internationalen Klimaschutzpreis gewonnen, den die US-Metropole New York ausgeschrieben hat. "Das Problem ist überall auf der Welt das gleiche", erläutert Knut Hechtfischer in seinem Büro auf dem Schöneberger Euref-Campus. "Die Stadtverwaltungen fragen sich, wie sie Hunderttausende von Ladepunkten in die Innenstädte bauen sollen ohne ihre Stadt zu verschandeln oder dafür eine Milliarde auszugeben."

New York, London – und Berlin?

Für die Berliner ist es nicht das einzige Prestigeprojekt. Auch London setzt auf die Lösung von Ubitricity. Gemeinsam mit Siemens hat sich das Unternehmen für ein staatlich gefördertes Projekt beworben, in dessen Rahmen Tausende neuer Ladepunkte in der britischen Hauptstadt entstehen sollen. In diesem Jahr wollen die Deutschen die Technologie für 1.000 Straßenlaternen liefern, im kommenden Jahr sollen weitere 5.000 umgerüstet werden. Und in Berlin, der Heimat des Unternehmens? Um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos auszubauen, hatte die Berliner Senatsverwaltung im Jahr 2012 einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, doch Ubitricity flog frühzeitig aus dem Verfahren heraus. Zu den Gründen für diese Entscheidung könne man sich nicht äußern, heißt es von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. In der Presse stand, es gebe Zweifel an der Kapitalkraft des jungen Unternehmens und an der Massenfähigkeit der Technologie.

Das Berliner Startup Ubitricity wandelt Lichtmasten in Stromtankstellen um

Sascha Schubert vom Bundesverband Deutsche Startups sieht in der Absage an Ubitricity eine krasse Fehlentscheidung: "Das ist ein Versagen der Verwaltung. Die Lösung von Ubitricity ist günstig und seit langem im Markt verfügbar. Deshalb kann ich die Entscheidung sowohl als Start-up-Aktivist als auch als Steuerzahler nicht nachvollziehen. Da läuft etwas falsch." Die Ausschreibung gewonnen hat ein Konsortium, zu dem die Alliander-Gruppe gehört – ein großer Strom- und Gasnetzbetreiber aus Holland. Bis Ende vergangenen Jahres hat Berlin laut Auskunft des Senats rund eine Million Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert.

Der Vorwurf: Start-ups werden ignoriert

Es ist nicht die einzige Senatsentscheidung, an der sich der Bundesverband Deutsche Startups stört. Eine andere betrifft die Berliner Verkehrsbetriebe. Die BVG will im kommenden Jahr 50 Minibusse auf die Straße bringen, die Fahrgäste per App bestellen. Auf der Suche nach einem Partner entschied sich der landeseigene Betrieb für ein Joint Venture von Mercedes Benz und einer US-amerikanischen Mobilitätsplattform. Dabei gibt es in Berlin ein deutsches Start-up, das einen ähnlichen Dienst anbietet. Der Branchenverband hat deshalb im Frühjahr einen Brief an Bürgermeister Michael Müller formuliert. Darin heißt es unter anderem: "Berlin ist Deutschlands Start-up-Metropole, das ist unstrittig. Aber tatsächlich kommt man bei den Gründen für das Phänomen (...) schon ins Grübeln. Denn am besonderen Interesse des Berliner Senats für die Gründerszene in der Stadt kann es nicht liegen." Start-ups würden "schlicht und ergreifend ignoriert". Der Verband fragt, warum die Industriepolitik der Stadt viel eher auf den Erhalt der traditionellen Wirtschaft ziele statt innovative Unternehmen zu unterstützen, die Zukunftspotenzial haben.

Senat arbeitet an neuem Vergabegesetz

Claudia Sünder, Sprecherin des Senats, will die Pauschalkritik nicht gelten lassen. "Ich denke die Politik geht sehr verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln um. Und die Industrie- und Wirtschaftspolitik in Berlin hat einfach mehrere Interessensgruppen, die wir alle brauchen, weil sie Arbeitsplätze schaffen und für den guten Wirtschaftsstandort Berlin sorgen." Sie verweist auf eine Novelle des Vergabegesetzes, an dem die Landesregierung derzeit arbeite. Es soll Ausschreibungsverfahren vereinfachen, Bürokratie abbauen. Davon würden vor allem kleine und mittlere Unternehmen profitieren, heißt es aus der Senatskanzlei.