Bild: rbb/ Thomas Rautenberg)

Per Computer koordinierte Sammelfahrten - BVG-Fahrdienst "BerlKönig" startet in Berlin

07.09.18 | 10:35 Uhr

Die Berliner Taxifahrer bekommen ein wenig Konkurrenz: Am Freitag startet der sogenannte "BerlKönig", der Rufbus der BVG. So richtig Angst müssen die Taxler aber nicht bekommen, der "BerlKönig" bewegt sich erstmal nur in ziemlich engen Grenzen.

Ab Freitag ist der neue Rufbus-Dienst der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), "BerlKönig", in der Stadt unterwegs. Nutzer können die Kleinbusse per Handy-App ordern. Das System bündelt passende Anfragen zu einer Fahrgemeinschaft: Fahrgäste buchen, ein Computer koordiniert die Fahrtwünsche und sorgt dafür, dass Fahrgäste mit gleichen oder ähnlichen Zielen in einem Auto fahren. In Hamburg und Hannover gibt es das schon. Die Fahrt kostet 1,50 Euro pro angefangenem Kilometer, Mindestpreis sind vier Euro. Zu Stoßzeiten wird ein Zuschlag von 25 Prozent berechnet. Angeboten wird der Dienst zunächst freitag- und samstagabends von 17 bis 5 Uhr.

Anzahl der Fahrzeuge wird langsam aufgestockt

Zunächst sind 50 Fahrzeuge sind im Einsatz - hauptsächlich Vans. Start und Ziel sind zunächst auf die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und den Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg begrenzt. Im Laufe der Zeit sollen es 300 Wagen werden, darunter auch barrierefreie und Elektro-Vans. Auch die Bereiche, in denen sie unterwegs sind, sollen dann langsam ausgedehnt werden. Hinter dem Dienst stehen die BVG und ViaVan, ein Gemeinschaftsunternehmen von Mercedes-Benz und des US-Unternehmens ViaVan. Es hat ähnliche Dienste schon in Amsterdam und London sowie in Chicago, New York und Washington D.C. eingeführt.

Kritik an Diesel-Bussen

Eigentlich sollte der "BerlKönig" schon seit dem Frühjahr in Berlin fahren, aber erst jetzt gibt es die Genehmigung. Kritik gab es in der Zwischenzeit daran, dass vorwiegend Diesel-Busse zum Einsatz kommen sollen und dass es das Angebot nicht in den Außenbezirken gibt, wo das Bus- und Bahnnetz nicht so dicht ist wie in der Innenstadt. Sendung: radioBerlin 88,8, 07.09.2017, 08:20 Uhr