Laut "Spiegel"-Bericht - Kohleausstieg soll noch bis 2038 dauern

15.09.18 | 13:57 Uhr

Der Ausstieg aus der Braunkohle wird noch bis 2038 dauern. Das geht aus Plänen der Kohlekommission hervor, über die der "Spiegel" berichtet. Scharfe Kritik kam vom Betriebsrat des Energiekonzerns Leag. Die Kommission sei eine "Alibiveranstaltung".

In der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission zeichnet sich eine Einigung beim Kohleausstieg ab. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf Kommissionskreise. Demnach sollen die letzten Kohlekraftwerke zwischen 2035 und 2038 geschlossen werden. Eine entsprechende Kompromisslinie habe Bahn-Vorstand Ronald Pofalla nach einer Reihe von Gesprächen mit den anderen Mitgliedern der Kommission erarbeitet und diese im Bundesumweltministerium sowie im Kanzleramt vorgestellt. Das Umweltministerium bestätigte am Samstag, dass es Gespräche gegeben habe. Zu den Inhalten wollte sich eine Sprecherin aber nicht äußern. Kritik an der Nennung der Jahreszahlen kam vom Konzernbetriebsrat des Lausitzer Energiekonzerns Leag und von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen.

Umweltministerium bestätigt Gespräche

Laut "Spiegel" ist geplant, in einem Sofortprogramm Kraftwerke mit einer Leistung von insgesamt fünf bis sieben Gigawatt bis zum Jahre 2020 vom Netz zu nehmen und gegebenenfalls als Reserve zu behalten. Spätestens im Jahre 2027 soll geprüft werden, ob der Ausstiegspfad eingehalten werden kann. Auch Maßnahmen zur Bewältigung des Strukturwandels in den betroffenen Braunkohleregionen sollen demnach in einem Bundesgesetz festgeschrieben werden. Dazu zählten neben dem Ausbau von Breitbandnetzen und der Eisenbahnstrecke von Görlitz in Sachsen nach Berlin auch die Ansiedlung von Bundesbehörden.

Die Kohlekommission, die eigentlich "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" heißt, hatte im Juni ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll bis Ende des Jahres eine Strategie zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ausarbeiten und Vorschläge für die Finanzierung und Gestaltung des Strukturwandels in Tagebau-Regionen wie der Lausitz und dem Rheinischen Revier vorlegen. Derzeit belastet vor allem der Streit um die geplante Räumung des Hambacher Forsts die Arbeit der Kommission.

Konzernbetriebsrat fordert Rücktritt Pofallas

Scharfe Kritik an der Kohlekommission kam vom Konzernbetriebsrat des Lausitzer Energieunternehmens Leag. Dieser forderte Pofalla am Samstag auf, als Co-Vorsitzender der Kohlekommission zurückzutreten. Während die Kommission noch intensiv über Versorgungssicherheit, Strompreise und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Strukturentwicklung diskutiere, rede Pofalla bereits über Jahreszahlen. Damit gebe Pofalla all denen Recht, "die von Anfang an die Sorge hatten, dass die Kommission nur eine Alibiveranstaltung für einen in Hinterzimmern ausgehandelten politischen Deal ist."

In Brandenburg hängen 8.000 Arbeitsplätze an der Kohle

In Brandenburg sind rund 8.000 Arbeitsplätze von der Braunkohle abhängig. Der Vorstandsvorsitzende der Leag, Helmar Rendez, hatte Ende Juni vor Versorgungsengpässen durch einen übereilten Kohleausstieg gewarnt. Dem "Handelsblatt" sagte Rendez, Deutschland dürfe die Versorgungssicherheit nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Die Leag ist mit großem Abstand der größte industrielle Arbeitgeber in der Lausitz. Das Unternehmen mit Sitz in Cottbus ist aus der früheren Vattenfall-Braunkohlesparte hervorgegangen. Sendung: Inforadio, 15.09.2018, 14.05 Uhr