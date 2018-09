Die Brandenburger Landesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem Haushaltsüberschuss von rund 200 Millionen Euro.

Das gab das Finanzministerium in Potsdam am Freitag bekannt. Aus Regierungskreisen verlautete, dass die Hälfte des Überschusses zur Schuldentilgung verwendet werden soll. Der Etat in Brandenburg hat einschließlich des Nachtragshaushalts, der im Frühjahr verabschiedet wurde, ein Rekordvolumen von 11,8 Milliarden Euro.

Ein Überschuss entsteht, wenn es zum Beispiel höhere Steuereinnahmen gibt oder Projektgelder nicht rechtzeitig abgerufen werden.