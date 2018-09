Viehställe in Brandenburg werden nur selten kontrolliert

In Brandenburg gibt es fast 67.000 Nutztierbetriebe - doch kontrolliert werden sie nur selten. Tierschützer weisen immer wieder auf Missstände hin. Wie rbb-Recherchen zeigen, reicht die Zahl der Kontrolleure nicht aus.

Bei Recherchen zum Thema "Tierschutz in den Ställen" wurden alle 14 Landkreise und die vier kreisfreien Städte gefragt, wie viele Mitarbeiter für die Überwachung der Betriebe mit Nutztierhaltung verantwortlich sind.

Brandenburgs Landwirte werden nur selten und wenn dann in Form von Stichproben durch Mitarbeiter der zuständigen Veterinärämter kontrolliert. Das ist das Fazit einer Analyse des rbb-Verbrauchermagazins Supermarkt.

Tierschützer und Verbraucher kritisieren, es gebe einen Zusammenhang zwischen der geringen Anzahl der Kontrollen und Missständen und fordern mehr Mitarbeiter, die unangekündigt und öfter in die Betriebe gehen.

Das Fazit der Erhebung: 121 Mitarbeiter kontrollieren 68.970 Einrichtungen. Darunter sind große Massentierhaltungen wie Schweinemastanlagen, aber auch andere Nutztierhalter wie zum Beispiel Pferdehöfe und Kaninchenzüchter. Stellt man diese Zahlen in Relation, dann hat ein Mitarbeiter durchschnittlich 572 Betriebe zu kontrollieren.

Anlass für die Recherchen waren unter anderem Bilder von Ferkeltötungen aus dem Landkreis Oder-Spree. Hier gibt es 5.051 Betriebe mit Nutztierhaltung, aber für Kontrollen sind lediglich 9,5 Mitarbeiter (Tierärzte, Kontrolleure, Sachbearbeiter) zuständig. Auf rbb-Nachfrage der Redaktion erklärte die Behörde in Beeskow: "Aufgrund der hohen Vielzahl an Tierhaltern kann pro Jahr nur ein Teil der Tierhalter kontrolliert werden und während jeder Kontrolle ist immer nur der aktuelle Sachstand zu bestimmten Themen vor Ort zu beurteilen."

Auch aus dem Landkreis Dahme-Spreewald wurden Supermarkt Bilder zugespielt, die auf Probleme in einer Erzeugergemeinschaft schließen lassen. Die Aufnahmen stammen von Tierschützern und werden in der Sendung am 17.09.2018 um 20:15 Uhr erstmalig veröffentlicht.

Im dort zuständigen Landratsamt überwachen lediglich drei Tierärzte und zwei Sachbearbeiter die Haltungsbedingungen von Tieren in 6.876 sogenannten Nutztierbetrieben. Im Durchschnitt verantwortet demnach ein Mitarbeiter über 1.300 Betriebe.