Doch im Jahr 2004 meldet die Schloss Boitzenburg KG Insolvenz an. Der Insolvenzverwalter entdeckt Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung öffentlicher Gelder, und im Jahr 2005 beginnen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam. Doch erst jetzt, am 12. September 2018, hat vor dem Potsdamer Landgericht der Prozess wegen schweren Betrugs begonnen.

Drei Männer stehen vor Gericht, gegen einen vierten Beschuldigten, so Gerichtssprecher Sascha Beck, ist das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden - aus gesundheitlichen Gründen. Der Mann soll über 70 Jahre alt sein und die Summe schon bezahlt haben. Wie viel es war, wird nicht mitgeteilt. Mehrere Zeugen sind inzwischen gestorben.

Zwei der Angeklagten, der heute 56-jährige Oliver E. und der heute 50 Jahre alte Stephan H., sind bereits im Jahr 2013 vom Landgericht Magdeburg wegen Betrugs zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie haben einen großen Teil der Strafe verbüßt, der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Auch in diesem Fall ging es um Fördergelder für die Sanierung von Schlössern: Schloss Altenhausen und Schloss Flechtingen, beide in Sachsen-Anhalt. Der Tatzeitraum war derselbe wie jetzt in Brandenburg; nur der Prozess findet hier fünf Jahre später statt.

Die lange Verfahrensdauer in Brandenburg wird wohl dazu führen, dass die Angeklagten im Fall eines Schuldspruches geringere Strafen bekommen, so Gerichtssprecherin Sabine Dießelhorst. Doch es sei nicht anders gegangen. Schon seit Jahren würden in Brandenburg - auch im Landgericht Potsdam - Strafkammern geschlossen. Und die, die noch da sind, müssen diejenigen Fälle vorziehen, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen. Das war hier nicht der Fall.