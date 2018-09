Solar-Hersteller Astronergy meldet Kurzarbeit an

Der Solarmodulhersteller Astronergy in Frankfurt (Oder) hat Kurzarbeit angemeldet. Das berichtet die "Märkische Oderzeitung". Demnach hat die Unternehmensführung gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossen, die Produktion zu drosseln. Am Standort in Frankfurt sind derzeit knapp 300 Mitarbeiter beschäftigt.