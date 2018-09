Regionale Wirtschaft wächst stärker als in anderen Ländern

Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich stärker gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Das teilte der Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder am Montag mit.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Brandenburg kletterte preisbereinigt um 2,3 Prozent. Bundesweit waren es dagegen nur 1,9 Prozent. In Berlin legte das BIP im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 2,3 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich zu.