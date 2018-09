Die Landesregierung in Potsdam bekommt Ärger mit der EU-Kommission in Brüssel: Brandenburg habe bei der Vergabe von Fördermitteln zu viele Fehler gemacht, monieren die EU-Verantwortlichen - und verhängen kurzerhand eine Zahlungssperre.

Die EU hat wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Fördermittel eine Zahlungssperre gegen Brandenburg verhängt. Das Wirtschaftsministerium in Potsdam bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der am Donnerstag erscheinenden Wochenzeitung "Die Zeit".