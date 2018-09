BVG will 1.500 neue U-Bahn-Wagen kaufen

Vermehrte Ausfälle wegen alter störanfälliger Züge zwingen die BVG zum Handeln. Sie vergrößert ihre Flotte demnächst erheblich: Ab 2021 will sie 1.500 neue U-Bahnwagen anschaffen - deutlich mehr als bislang geplant.

Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen deutlich mehr neue U-Bahn-Züge kaufen als bisher bekannt. In den nächsten 15 Jahren sollen bis zu 1.500 neue Wagen angeschafft werden, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost". Das sei der größte Auftrag in der Geschichte der BVG.

Bisher war die Anschaffung von rund 1.000 neuen U-Bahnwagen geplant. Die Mehrkosten liegen laut Nikutta bei rund einer Milliarde Euro, das Gesamtvolumen des Auftrags beträgt mehr als drei Milliarden Euro. Die Fahrzeuge sollen ab 2021 ausgeliefert werden, die europaweite Ausschreibung laufe bereits.