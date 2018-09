Wachsender Pendelverkehr in Brandenburg

Der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) fordert von der Brandenburger Landespolitik einen schnelleren Ausbau des Schienennetzes.



Jahrelang habe das Verkehrsministerium eine Anpassung des Nahverkehrs an die wachsenden Pendlerströme ignoriert, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben. Vor allem sei es nötig, die Planungs- und Bauzeiten zu straffen, teilte der Verband mit.