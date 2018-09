Gräbendorfer See aus Bergaufsicht entlassen

Tagebau-Region in der Lausitz

Im Beisein von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) wurde am Mittwoch die entsprechende Urkunde vom Landesamt für Bergbau an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) übergeben. Für die weitere Planung ist nun die Kommune zuständig.

Mit dem Gräbendorfer See bei Vetschau/Spreewald (Oberspreewald-Lausitz) ist erstmals seit der Wende ein größerer Tagebau-See in Brandenburg aus der Bergaufsicht entlassen worden.

Der See soll jetzt touristisch weiterentwickelt werden. "Die 1990 begonnene Neugestaltung der Bergbaufolgelandschaft trägt zunehmend sichtbare Früchte", sagte Woidke. "Das ist ein wichtiger Baustein für die Strukturentwicklung in der Lausitz insgesamt."

Allein in der Brandenburger Lausitz sollen aus früheren und noch aktiven Tagebauen Seen mit einer Wasserfläche von mehr als 11.500 Hektar entstehen. Das entspricht in etwa der Größe der Müritz.

Nach der abgeschlossenen Sanierung ist nun die Kommune für die weitere Planung zuständig - denn rund um den Gräbendorfer See ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. So setzt Bengt Kanzler (parteilos), Vetschaus Bürgermeister, auf Investoren, die am Ufer Ferienhäuser bauen wollen.