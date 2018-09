Nach rbb-Informationen legte die zuständige Prüfbehörde schon im Februar 2018 der EU-Kommission einen Bericht vor, in dem sie von 26 stichprobenartig geprüften Förderfällen allein sieben rügt. In einem Fall soll beispielsweise die Bonität eines Start-ups nicht ordentlich geprüft worden sein, bevor ein Förderbescheid erging.

In einem sogenannten Warnschreiben der EU-Kommission an die Landesregierung, das dem rbb vorliegt, rügt die Kommission, dass die "Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems beträchtliche Mängel aufweist". Auch empfiehlt die EU-Kommission in dem Schreiben, dass für die kritisierten Förderfälle keine Zahlungsanträge mehr gestellt werden sollten.

Dierk Homeyer (CDU), Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Landtages, befürchtet, dass Kosten am Steuerzahler hängen bleiben könnten, und hat den Fördergeldstopp für Donnerstag auf die Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses setzen lassen.

Unterstützt wird Homeyer vom Experten für Europarecht, Jürgen Kessler, der seit Jahren die Förderskandale in Brandenburg analysiert. "Ich würde das Schreiben als Ohrfeige bezeichnen, denn die Kommission hat festgestellt, dass das Land Brandenburg und die verantwortlichen Behörden ihre nach der EFRE-Verordnung geltenden Sorgfaltspflichten nicht und wenn überhaupt, schlecht erfüllt haben."