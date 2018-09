Obwohl Malaysia fast 10.000 Kilometer von Berlin entfernt ist, führt diese Nachricht auch hier zu großen Diskussionen. Das liegt zum einen an der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) – denn das nächste Partnerland der größten Reisemesse der Welt ist ausgerechnet Malaysia. Der andere Grund für die Diskussionen ist der Berliner Koalitionsvertrag. Im Kapitel "Regenbogenhauptstadt Berlin" [ Link zum Vertrag ] steht dort, die rot-rot-grüne Koalition möchte "Belange der LSBTTIQ*-Community national und international engagiert vertreten" – also Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern, intergeschlechtlichen und queeren Menschen. Weil die ITB von der Messe Berlin veranstaltet wird und diese zu 99,7 Prozent dem Land Berlin gehört, sollte dieser Vorsatz aus dem Koalitionsvertrag auch für die Messe gelten.

Kram sagt, ihm sei zwar bewusst, dass eine Tourismus-Messe die Aussteller nicht allein nach der Menschenrechtslage auswählen könne. "Aber ein Partnerland ist eine andere Sache. Da entscheidet man sich für ein Land, für das man sich besonders ins Zeug legen will, promotet explizit auch seine Kultur", so Kram. "Es sollte dort keine Kultur promotet werden, die auch eine Folterkultur ist."

Auf die Frage, ob sie dafür sei, Malaysia als Partnerland auszuladen, antwortet Pop jedoch ausweichend: "Das habe ich nicht zu entscheiden", sagt sie, die Messe handle da als eigenständiges Unternehmen. "Die meisten Länder auf der Welt haben leider nicht Menschenrechtsstandards wie in Deutschland", sagt die Senatorin weiter. "Der Balanceakt ist tatsächlich, sich zu fragen: Schafft man es, auch einen Diskurs darüber anzuregen?" Sie sei sich nicht sicher, ob es wirklich besser wäre, wenn man Länder wie Malaysia komplett außen vor lässt und gar nicht versuchte, in das Gespräch zu gehen. "Dann ändert sich an den Verhältnissen erst recht nichts."

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop plant nach eigener Auskunft, im Aufsichtsrat der Messe zu besprechen, "wie man auch als Landesunternehmen, was die Messe ja ist, einen Umgang mit der Situation findet – insbesondere auch für die Zukunft." Außerdem schlägt sie eine Art Forum vor, in dem Menschenrechtler, queere Gruppen und Vertreter aus Malaysia auf der ITB über die Lage Homosexueller im Land sprechen.

Auf der Messe selbst soll aber nicht über Menschenrechte gesprochen werden, schon gar nicht über die Rechte queerer Menschen in Malaysia. Dabei sagt Jean-François auch: "Ich denke, dass wirklich allen Menschen in den Destinationen viel mehr geholfen ist, wenn man die Dinge anspricht, als wenn man einfach sagt: 'Damit wollen wir nichts zu tun haben!'"

Aber auch dem erteilt die Messe Berlin eine Absage: "Das wäre ein zu politisches Thema, was wir so auf der ITB einfach nicht diskutieren werden. Im Rahmen des ITB-Kongresses findet am ITB-Freitag allerdings ein LSBT-Seminar statt, bei dem es um Menschenrechte im Tourismus geht", so Rika Jean-François.

Malaysia ist nicht das erste homofeindliche Partnerland der ITB. Bereits 2016 gab es Diskussionen um die Malediven, in denen für Homosexualität bis zu vier Jahre Haft und bis zu 100 Stockschläge drohen. Ein Jahr später wurde Botswana Partnerland, in dem queere Menschen bis zu sieben Jahre hinter Gitter kommen können. Für 2020 ist bereits Oman ausgewählt. Dort können Homosexuelle bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. "Das macht mich echt sauer", kommentiert Anja Kofbinger, die queerpolitische Sprecherin der Grünen.

Rika Jean-François von der Messe Berlin kann nicht versprechen, dass nach Oman keine weiteren homofeindlichen Staaten zu Partnerländern werden. "Wenn wir es schaffen, ein Land zu finden, was da wirklich vorbildhaft agiert – was ich sehr schwer finde, so wie die Welt aussieht – dann würden wir uns natürlich extrem freuen!" Dass es gar nicht so schwer ist, so ein Land zu finden, hat die ITB im vergangenen Jahr selbst bewiesen: Da hieß das Partnerland Mecklenburg-Vorpommern.