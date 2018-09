Wie es weiter heißt, sollen infolge der Fusion bei Kaufhof 5.000 der insgesamt 20.000 Stellen gestrichen werden. Den übrigen Mitarbeitern des angeschlagenen Konzerns drohe ein neuer Tarifvertrag mit schlechteren Bedingungen. Ob davon die drei Filialen in Berlin oder das Haus in Cottbus betroffen sein werden, ist unklar. Auf Anfrage von rbb|24 wollte Kaufhof den Bericht der Zeitung nicht kommentieren - mit Verweis auf laufende Gespräche.

Laut "SZ" sei eine Bedingung für die Zustimmung der Banken, dass im Managament des neuen Konzerns keine Mitarbeiter der kanadischen Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) Positionen beziehen sollen. Kaufhof gehört seit drei Jahren zu HBC, in dieser Zeit seien die Verluste stetig gestiegen, Kreditvereinbarungen mit Banken seien mehrfach gebrochen worden, heißt es.



Gegenteilig hat sich das Geschäft von Karstadt in den vergangenen Jahren entwickelt. Der Konzern hat allerdings auch einen harten Sanierungskurs hinter sich, inklusive Kündigungen und Filialschließungen. Stattdessen hat das Unternehmen seine Infrastruktur für den Online-Handel ausgebaut. Nach zwölf verlustreichen Jahren konnte Karstadt 2017 erstmals wieder einen Gewinn ausweisen.

Mittlerweile öffnet Karstadt sogar wieder neue Kaufhäuser. Neben den bestehenden neun Filialen in Berlin und Potsdam will das Unternehmen Oktober eine weitere in den Gropius-Passagen eröffnen. In Berlin-Tegel wurde vor einigen Monaten der Grundstein für ein neues Kaufhaus gelegt – zum ersten Mal seit rund 30 Jahren. Die Filiale im Tegel-Center mit rund 9.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf vier Etagen soll das klassische Warenhauskonzept mit den Vorzügen des Onlinehandels verbinden und im kommenden Jahr eröffnen.