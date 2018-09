picture-alliance/Sven Simon Audio: radioBerlin 88,8 | 04.09.2018 | Nachrichten | Bild: picture-alliance/Sven Simon

Auswertung von Online-Anzeigen - WG-Zimmer in Berlin werden deutlich teurer

04.09.18 | 11:22 Uhr

Rund 420 Euro müssen Studenten in Berlin derzeit für ein WG-Zimmer berappen. Einer Studie zufolge ist das noch kein deutscher Spitzenwert - allerdings zogen die Mieten in der Hauptstadt zuletzt besonders stark an.



Für Studierende wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden. Das geht aus einer Studie des Moses-Mendelsohn-Instituts hervor, bei der zehntausende Wohnungsangebote auf dem Portal "wg-gesucht.de" ausgewertet wurden.



Demnach müssen die Studierenden im Schnitt zwischen 400 bis 420 Euro Miete für ein Zimmer bezahlen. Die WG-Mieten hätten in der Stadt zuletzt "besonders angezogen", heißt es.

Im Schnitt (von 96 Hochschulstandorten mit mehr als 5.000 Studenten) kostete im Jahr 2018 ein WG-Zimmer 363 Euro. Im Jahr 2014 waren es noch 323 Euro gewesen. Allerdings gibt es auch deutlich teurere Pflaster als Berlin: Mehr kosteten Zimmer noch in München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und Köln. Im Schnitt der zehn beliebtesten Studentenstädte kostet ein Zimmer derzeit 456 Euro.

Wohnheime als Mangelware

Gleichzeitig hätten in Berlin nur 5,6 Prozent der Studierenden einen Platz im Studentenwohnheim. Das sei ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert - gegenüber 9,6 Prozent im Bundesdurchschnitt. Deutlich günstiger wohnen können Studierende in Brandenburg: Potsdam liegt in dem Städteranking auf Platz 46 - allerdings wurden auch hier die Mieten zuletzt teurer. Als "wenig angespannt" bezeichnet die Studie die Lage in Cottbus und Frankfurt (Oder).



Die Studie des Moses Mendelssohn Instituts entstand in Kooperation mit dem Immobilienportal "wg-gesucht.de". In Auftrag gegeben hat sie das Immobilienunternehmen GBI.



Rang Rang Vorjahr Stadt Veränderung 1 1 München + 1,0 2 2 Hamburg 0,0 3 3

Stuttgart + 2,0 4 5 Frankfurt am Main + 3,0 5 4 Köln + 2,0 6 9 Berlin + 4,0 7 8 Darmstadt

+1,0 8 7 Tübingen, Rottenburg 0,0 9 6 Freiburg im Breisgau -2,0 10 10 Konstanz 0,0 ... 46 55 Potsdam + 4,0

Bis 2020: 5.000 landeseigene Studentenwohnungen geplant

Einen Monat vor Beginn des Wintersemesters warten in Berlin noch mehr als 3.500 Studenten auf einen Platz in Wohnheimen. Die Warteliste werde sich bis zum Monatsende erfahrungsgemäß noch weiter verlängern, wohl auf mehr als 4.000, sagte die Sprecherin des Studierendenwerkes, Jana Judisch. "Nicht alle kriegen sofort etwas." Die Wartezeit liege zwischen einem Semester und mehr als drei Semestern. Zuständig ist das Studierendenwerk mit seinen knapp 9.500 Wohnheimplätzen laut Judisch für rund 167.000 Studenten.

Engpässe beim Wohnraum für Studenten gibt es in Berlin seit Jahren. Bereits 2013 hatte der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) versprochen, dass das Studentenwerk neue Plätze errichten soll. Ein Plan von 2015 sieht die Errichtung von Wohnungen für 5.000 Studenten bis 2020 durch die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen vor. Wie der aktuelle Stand unter dem Strich aussieht, war zunächst nicht zu erfahren. Mehrere Projekte sind aber erst in der Vorbereitungsphase. Das Studierendenwerk selbst baut gerade an zwei neuen Wohnheimen mit insgesamt mehr als 130 Plätzen: eines nahe dem Teufelsberg am Stadtrand und eines in der Nähe von Schloss Charlottenburg. Bezogen werden können die Heime voraussichtlich im Sommer 2019.