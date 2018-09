24 Stunden legten Piloten und Flugbegleiter bei Ryanair ihre Arbeit nieder. In Schönefeld wurde deswegen fast die Hälfte aller Ryanair-Flüge gestrichen. Um 3 Uhr in der Nacht war der Streik beendet. Die Gewerkschaft Verdi fordert höhere Löhne und einen Tarifvertrag.

Der 24-stündige Ausstand der Piloten und Flugbegleiter hatte am Mittwochmorgen begonnen und endete in der Nacht zum Donnerstag um 3 Uhr früh. Ryanair teilte mit, für Donnerstag seien wieder rund 400 Starts und Landungen in Deutschland geplant.

Nach dem Streik bei der irischen Fluggesellschaft Ryanair hat sich der Betrieb an den Berliner Flughäfen wieder normalisiert. In Schönefeld und Tegel waren am Donnerstagmorgen nach Angaben einer Flughafensprecherin alle Verbindungen pünktlich.

Rund 25 Flugbegleiter hatten sich am Mittwochvormittag am Flughafen Schönefeld versammelt und waren mit Fahnen und Transparenten durch das Flughafengebäuden gezogen. Unter dem Motto "No rights, no flights" forderten sie eine bessere Bezahlung und einen Tarifvertrag.

In Schönefeld wurden am Mittwoch insgesamt 40 von 92 Starts und Landungen von Ryanair-Maschinen gestrichen. In Tegel betraf der Streik 4 von 20 Verbindungen der Ryanair-Tochter Laudamotion. Ein Chaos blieb am Mittwoch in Schönefeld aber aus. Passagiere waren vorab von der Airline per E-Mail über Ausfälle informiert worden. Eine Ryanair-Kundin war trotzdem genervt und berichtete von einer überlasteten Servicehotline der Fluglinie. Und: "Die Kundennummer zu finden, war fast unmöglich", berichtete sie.