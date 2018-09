Streik am Freitag

Der Arbeitskampf bei Ryanair geht weiter: Am Freitag (28. September) streikt in mehreren europäischen Ländern das Kabinenpersonal des Unternehmens. Die irische Fluggesellschaft sagte am Dienstag 190 Europa-Flüge ab, die für Freitag geplant waren.

Neben bereits bekannten Streikländern wie Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden und Belgien nannte das Unternehmen auch Deutschland als Ort des Arbeitskampfes der Flugbegleiter.