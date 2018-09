In Berlin fällt am Freitag die Hälfte aller Ryanair-Flüge aus

Der Streik bei der Fluglinie Ryanair fällt am Freitag größer aus als bislang erwartet. Wie Flughafensprecherin Kathrin Westhölter am Donnerstagabend rbb|24 bestätigte, fallen in Schönefeld insgesamt 48 Flüge aus. Hinzu kommen vier Verbindungen der von Ryanair betriebenen Fluglinie Laudamotion am Flughafen Tegel. Damit fällt rund die Hälfte aller Ryanair-Flüge am Standort Berlin aus.

"Wir haben an den Ticketschaltern und auch bei der Security das Personal aufgestockt", sagt Westhölter mit Blick auf den möglichen Andrang. "Wir sind optimistisch, dass die Abläufe an beiden Berliner Flughäfen funktionieren."

Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt, dass sich auch die Flugbegleiter an dem Ausstand beteiligen werden. Der Streik werde mit der Frühschicht beginnen und den ganzen Tag dauern. Betroffen sind alle Standorte von Ryanair in Deutschland, in Berlin-Schönefeld soll am Vormittag eine der beiden bundesweiten Kundgebungen stattfinden.