Bild: dpa/Ulrich Baumgarten

Fertigung im Dynamowerk bleibt - Siemens streicht in Berlin weniger Jobs als geplant

24.09.18 | 18:42 Uhr

Der geplante Stellenabbau bei Siemens in Berlin fällt etwas glimpflicher aus als ursprünglich geplant: Im Dynamowerk und im Gasturbinenwerk will der Konzern nach Angaben vom Montag rund 170 Stellen mehr erhalten, als zunächst angekündigt.



Siemens baut in der Kraftwerks-Sparte in Deutschland 500 Arbeitsplätze weniger ab als zunächst angekündigt - und auch in Berlin sollen mehr Jobs erhalten bleiben. Das ist das Ergebnis der monatelangen Verhandlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat.



Den Angaben zufolge fallen in Berlin nun insgesamt rund 700 Stellen weg - und damit 170 weniger als zunächst vorgesehen. Laut Nachrichtenagentur AFP sollen nun 270 Stellen im Berliner Gasturbinenwerk und 430 Stellen im Dynamowerk gestrichen werden. Ursprünglich hieß es, in der Hauptstadt sollten insgesamt 870 Stellen gestrichen werden, davon 570 im Dynamowerk. Wie der Konzern am Montag mitteilte, bleibt die Fertigung im Berliner Dynamowerk nun doch erhalten. Laut IG Metall wird durch den Beschluss der Konzernspitze auch das Gasturbinenwerk gestärkt. Die Gewerkschaft begrüßte, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll.

Siemens erhofft sich Einsparungen

Ursprünglich wollte Siemens weltweit 6.900 Stellen abbauen, 3.400 davon in Deutschland. Nun sollen es hierzulande noch 2.900 Arbeitsplätze sein, wie am Montag bekannt wurde. "Der niedriger ausfallende Stellenabbau liegt vor allem an der Weiterführung des Standortes in Görlitz und dem Erhalt einer Fertigung im Berliner Dynamowerk", hieß es zur Begründung von Siemens.

Siemens hatte im vergangenen Herbst Pläne für einen Stellenabbau und Standortschließungen vor allem in Ostdeutschland vorgelegt und dies mit einem "rasant zunehmenden Strukturwandel" bei der fossilen Stromerzeugung und im Rohstoffsektor begründet. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von 500 Millionen Euro, davon 270 Millionen in Deutschland. Bei den Beschäftigten schürten die Ankündigungen heftige Proteste - für den umfangreichen Stellenabbau gab es angesichts der Milliardengewinne des Gesamtkonzerns kaum Verständnis.



Görlitz soll weltweite Zentrale für Dampfturbinen werden

Im Mai lenkte Siemens ein und teilte mit, der Standort im sächsischen Görlitz solle nicht geschlossen werden, sondern erhalten bleiben. Wie der Konzern nun am Montag erklärte, soll Görlitz künftig zur weltweiten Zentrale für das Industriedampfturbinengeschäft ausgebaut werden. Vorgesehen sei dort ein Abbau von rund 170 Stellen, um "die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die bestehende Kostenlücke zu schließen". In Mülheim an der Ruhr werden laut AFP jedoch rund 600 Stellen gestrichen, am Standort Erfurt fallen rund 200 Arbeitsplätze weg, in Duisburg etwa 220. In Erlangen und Offenbach werden rund 870 Stellen abgebaut, davon etwa 370 in Offenbach. Der Standort Leipzig soll verkauft werden. "Jeder der betroffenen Standorte muss schmerzliche Einschnitte akzeptieren, damit der Bereich insgesamt auf die angestrebten Kostensenkungen kommt", stellte die IG Metall im Anschluss an die Einigung fest.

"Schmerzhaft für Berlin"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete für Spandau, Kai Wegner, sprach am Montag von einem "schwarzen Tag für die Siemensianer, die bis zuletzt gebangt und gehofft hatten. Der Industriestandort Berlin verliert wieder ein Stück Geschichte." Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hingegen bezeichnete es als "gut, dass sich Siemens und der Betriebsrat auf einen Interessenausgleich geeinigt haben." Dass die Schließung des Dynamowerks und des Gasturbinenwerks abgewendet worden sei, sei das Wichtigste. Pop teilte aber auch mit: "Der jetzt vorgesehene Stellenabbau ist dennoch schmerzhaft für Berlin."

