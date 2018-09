Gericht stoppt Sonntagsöffnung am 30. September in Berlin

Die vom Berliner Senat genehmigte Sonntagsöffnung am 30. September 2018 anlässlich der Kunstmesse Art Week ist vom Berliner Verwaltungsgericht vorläufig gestoppt worden. Das bestätigte ein Pressesprecher des Gerichts rbb|24 am Freitag.

Ladenöffnung am 30. September

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte am 28. August einen Eilantrag gegen die Öffnung eingereicht der nach Verdi-Angaben, am 12. September positiv entschieden wurde. Die Gewerkschaft hatte argumentiert, dass die Art Week, die vom 26. bis 30. September stattfindet, nicht geeignet sei, um ein öffentliches Interesse für eine Sonntagsöffnung zu begründen. Die ausreichende Bedeutung der Veranstaltung für ganz Berlin sei nicht gegeben, denn am letzten Tag der Kunstmesse seien lediglich rund 20.000 Besucher zu erwarten. Das sei "im Verhältnis zu 3,5 Millionen Einwohnern Berlins eine zu vernachlässigende Größenordnung".

Die Senatsverwaltung kann gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde einlegen.

Zur Berliner Art Week kamen im vergangenen Jahr an insgesamt fünf Tagen mehr als 110.000 Besucher. Mehr als 1.000 Künstler hatten ihre Werke gezeigt.

Nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz [berlin.de] sind in der Hauptstadt acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage im Jahr möglich.