GSW-Mieter Berlin Montag, 10.09.2018 | 14:05 Uhr

Schade, dass der Senat die über 60.000 "Einheiten" der GSW an "Investoren" verkauft hat. Pech gehabt was den Tausch anbelangt und dazu weiterhin rasant steigende Mieten. Hoffentlich hilft diese Regelung einigen in den verbliebenen kommunalen Wohnungen.