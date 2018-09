imago/PEMAX Video: Abendschau | 29.09.2018 | Andrea Ewerwien | Interview mit Erika Ritter, Gewerkschaft Verdi | Bild: imago/PEMAX

Trotz OVG-Entscheidung - Viele Geschäfte in Berlin wollen nun doch am Sonntag öffnen

29.09.18 | 21:20 Uhr

Auf oder zu - das ist die Frage. Beim Sonntagsshopping herrscht Durcheinander. Erst letzte Woche entschied das Oberverwaltungsgericht, dass die Läden am 30. September geschlossen bleiben. Berliner Händler haben aber ein Hintertürchen entdeckt.



Trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes wollen zahlreiche Geschäfte in Berlin an diesem Sonntag doch öffnen. Man habe das Lichtkunstfestival "Berlin leuchtet" genutzt, um einen individuellen Öffnungstag für die Geschäfte rund um den Breitscheidplatz zu erwirken, sagte Uwe Timm, Geschäftsführer des Europacenters und Vorstand der City AG, am Samstag im rbb. "Wenn die Leute frei haben, dann machen wir die Läden zu. Das ist ein Anachronismus", sagte Timm in der rbb-Abendschau.

Das Ladenöffnungsgesetz bietet die Möglichkeit, zweimal jährlich einen individuellen Sonntagsverkauf auszurichten. Neben dem Lichtkunstfestival wurde auch das Bürgerfest zum Einheitstag als Anlass genannt. Wie der "Tagesspiegel" am Freitag berichtet hatte, wollen auch Geschäfte am Alexanderplatz und in der Friedrichstraße an diesem Sonntag öffnen.

Verdi klagte gegen Sonntagsöffnung am 30. September

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg begrüßt eine Öffnung der Läden am Sonntag. Wegen des Einheitsfestes seien bereits viele Touristen in der Stadt. "Tausende kommen nach Berlin, wollen feiern, und wir wollten eine lebendige Stadt präsentieren", sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen im rbb. Der Berliner Senat hatte eigentlich einen verkaufsoffenen Sonntag zur "Berlin Art Week" geplant. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte allerdings dagegen geklagt und in erster Instanz Recht bekommen. Auch das Oberverwaltungsgericht entschied an diesem Donnerstag, es sei nicht erkennbar, dass es sich bei der Kunstwoche um eine Großveranstaltung handle, die eine Ladenöffnung rechtfertige.

Freier Sonntag grundgesetzlich geschützt

Dass die Händler nun doch ein Hintertürchen gefunden haben, um die Geschäfte zu öffnen, bedauert Verdi. Es gebe bereits ein sehr liberales Ladenöffnungsgesetz in Berlin, sagte Erika Ritter am Samstagabend im rbb. Sonntagsöffnungen müssten allerdings besonders gut begründet sein. Die "Art Week" sei dafür nicht geeignet. Die verkaufsoffenen Adventssonntage sind laut Ritter aber nicht in Gefahr. Sie betonte, dass der freie Sonntag grundgesetzlich geschützt sei. "Es gibt immer wieder Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die sich bedanken, weil es an den Kräften zehrt von Montag, 0 Uhr, bis Sonnabend, 24 Uhr, eh zur Verfügung zu stehen", sagte Ritter. Händler dürfen laut Ladenöffnungsgesetz an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen. Acht verkaufsoffene Sonntage legt der Senat zentral fest, zwei dürfen die Bezirke ausrufen. In der Adventszeit sollen die Geschäfte am 9. und 23. Dezember öffnen.