Geschäfte bleiben diesen Sonntag in Berlin geschlossen

Wer an diesem Sonntag in Berlin shoppen gehen wollte, muss sich etwas anderes überlegen. Die Geschäfte dürfen nicht öffnen, wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Eigentlich hatte die Landesregierung einen verkaufsoffenen Sonntag zur Berlin Art Week geplant.