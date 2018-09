Erst der Strukturwandel, dann der Ausstieg aus der Kohle: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke will von einem Ausstiegsdatum, wie laut "Spiegel" von Kohlekommissionsvorstand Pofalla angekündigt, erst einmal nichts wissen. Damit steht er nicht allein.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Diskussion über einen raschen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung für verfrüht. Die Kohlekommission habe den Sinn, erst Perspektiven zu schaffen und in den Regionen zu zeigen, welche Arbeitsplätze entstehen könnten, sagte Woidke am Sonntag dem rbb. Erst wenn diese Arbeitsplätze entstanden sind, könne die Diskussion über ein Ausstiegsdatum geführt werden, so Woidke. Jetzt schon mit irgendwelchen Daten zu operieren, sei völlig verfehlt.