Wenn aus Abwasser Treibstoff hergestellt wird, entsteht ein Energiekreislauf der ganz besonderen Art - und in Adlershof wird derzeit daran gearbeitet. Mit einem Verfahren, an dessen Ende ein vergleichsweise umweltfreundlicher Kraftstoff entsteht: Wasserstoff.

Dabei, so erklärt Jens Hanke von der Firma Graforce, werde Wasser in einem großen elektrischen Feld in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten - mit einem sogenannten Plasmalyzer. "Dabei reinigt er gleichzeitig das Wasser. Das ist momentan weltweit einmalig." Eingesetzt in Kraftwerken oder als Beimischung für Erdgasfahrzeuge könnten die Schadstoffemissionen deutlich reduziert werden.