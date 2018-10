Immanuel Berlin Mittwoch, 17.10.2018 | 17:51 Uhr

Frage: Wer ist TLG = Treuhand Liegenschaftsgesellschaft?



Antwort:



Die TLG Immobilien AG wurde 1991 als Tochtergesellschaft der Treuhand gegründet. Bis 2012 war sie im Eigentum des Bundes. Im Dezember 2012 verkaufte das Bundesfinanzministerium die TLG Immobilien GmbH (also die Gesellschaft mit den Gewerbeimmobilien) für 1,1 Mrd. Euro an den US-amerikanischen Finanzinvestor Lone Star. Seit September 2014 firmiert das Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft; am 24. Oktober 2014 fand die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard statt. Lone Star hat inzwischen seine Aktien verkauft.



Am 21. März 2018 setzte sich die Eigentümerstruktur wie folgt zusammen:

Anteil Anteilseigner

50,86 % Streubesitz

17,35 % Gerhard Schmidt

16,82 % Adar Capital Partners

9,25 % Regierung von Singapur

5,72 % Julius Bär Gruppe



(Quelle: wikipedia)