Mehrmals täglich herrscht Ausnahmezustand in der Porschestraße in Mariendorf. Hunderte Lieferfahrzeuge drängen sich dort auf dem Weg zum Auslieferungslager des Online-Riesen Amazon. Die Anwohner sind genervt und haben das Bezirksamt eingeschaltet.

Morgens um neun Uhr geht es regelmäßig los, dann drängen sich mit einem Mal hunderte Lieferfahrzeuge in der Porschestraße in Berlin-Mariendorf. Sie alle sind auf dem Weg zum Auslieferungslager von Amazon. Im Sekundentakt fahren die Fahrzeuge auf das Grundstück des Online-Versandhandels. Mitarbeiter des Unternehmens in Sicherheitswesten versuchen, ein wenig Ordnung in das Chaos auf der kleinen Straße zu bringen.

Probleme haben auch Gewerbetreibende wie Kfz-Meister Marko Schröter. Bei ihm kämen Kunden schon kaum mehr auf den Hof seines Geländes oder wieder runter, berichtet er. Teile von Zulieferern kämen deshalb teilweise nicht mehr pünktlich. Wenn man die Fahrer anspreche, berichtet er, "wird man noch blöd angepampt". Seit Juli gehe das so. Die Anwohner haben sich an das Bezirksamt gewandt mit der Frage, ob das rechtens ist. Bisher haben sie noch keine Auskunft dazu erhalten.

Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), erklärt dem rbb auf Nachfrage, sie wolle allen Anwohner-Beschwerden nachgehen. "Wir kümmern uns darum, was zulässig ist und was nicht", sagt Schöttler. Sie verweist aber auch darauf, dass die Porschestraße in einem Industriegebiet liege. "Dort ist der Dreischicht-Betrieb zulässig", sagt sie. "Aber sicherlich will das Unternehmen seinen Geschäften im Einklang mit dem Umfeld nachgehen", so Schöttler.

Das will es tatsächlich. Ein Amazon-Mitarbeiter hat die Nachbarn sogar einzeln besucht und sich die Beschwerden angehört. "Die Anwohner haben alle meine Kontaktdaten. Sobald es irgendeine Frage gibt, beantworten wir die. Auch, wenn es irgendetwas zu lösen gibt", sagt Christian Ortmann, der Betriebsleiter von Amazon Mariendorf. Damit sei man "bisher ganz gut gefahren".

Ganz offensichtlich gibt es aber trotzdem noch Klärungsbedarf für die Anwohner. "Es muss von oberster Stelle geklärt werden, dass der Verkehr hier ordentlich geregelt wird", fordert Kfz-Meister Schröter. Bisher machten die Fahrer einfach, was sie wollten.

Vorerst hilft nur, die Fenster in den Stoßzeiten zu schließen und längere Wartezeiten beim Rein- und Rausfahren aufs eigene Grundstück in Kauf zu nehmen. Und darauf zu hoffen, dass Schilder wie "Ausfahrt freihalten" gelesen und auch verstanden werden.