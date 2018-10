dpa/Jan Woitas Audio: Antenne Brandenburg | 30.10.2018 | Bild: dpa/Jan Woitas

Wirtschaftswachstum in Berlin und Brandenburg - Arbeitslosenzahlen sinken auf neuen Tiefstand

30.10.18 | 11:09 Uhr

Das Wirtschaftswachstum kurbelt weiter den Arbeitsmarkt an. In Berlin und Brandenburg sind die Arbeitslosenzahlen im Oktober jeweils auf ein Rekordtief gesunken. Doch es gibt auch mahnende Worte, etwa von den Unternehmensverbänden.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist auf einen neuen Tiefstwert gesunken. Wie die Regionalstelle der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte, waren im Oktober in Berlin 149.253 Menschen ohne Arbeit, das sind 3.302 weniger als im September. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen in Berlin zum ersten Mal seit 1991 unter die Schwelle von 150.000 gefallen. In Brandenburg waren es 77.194 Arbeitslose, das sind 1.708 weniger als im Vormonat. Die Zahlen liegen deutlich unter den Vorjahreswerten und sind die niedrigsten seit der Wiedervereinigung.

Unternehmensverbände: Investoren den roten Teppich ausrollen

Die sinkenden Arbeitslosenzahlen sind laut Arbeitsagentur auf das anhaltende Wirtschaftswachstum zurückzuführen, sie erzeuge eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften. Berlin weise das stärkste Beschäftigungswachstum aller Bundesländer aus, sagte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. "Davon profitieren auch Menschen, die es früher eher schwer hatten. Wir sehen zum Beispiel deutliche Rückgänge bei den Langzeitarbeitslosen und älteren Erwerbslosen", fügte er hinzu. Der Leiter der Regionalstelle betonte zugleich, dass die Unternehmen auf Qualifikationen achten würden und forderte die Erwerbslosen zu Weiterbildungen auf. Dagegen sprechen die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) von konjunkturell unsicheren Zeiten. Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg zeige sich bislang robust, die Arbeitslosigkeit sei weiter im Sinkflug, teilten die Unternehmensverbände am Dienstag mit. Das sei aber kein Naturgesetz. "Jeder Investor muss den roten Teppich ausgerollt bekommen, denn noch immer ist die Wirtschaftskraft der Hauptstadt unterdurchschnittlich", hieß es weiter. Vor allem in Brandenburg werde es für Unternehmen immer schwieriger, neues Personal zu finden - vor allem in den Branchen Bau, Handel und Logistik. In Berlin seien vor allem Fachkräfte für wirtschaftsnahe Dienstleistungen gesucht.

Auch Brandenburgs Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) mahnte, sich von den Arbeitsmarktzahlen "nicht blenden zu lassen". Von der guten Entwicklung in Brandenburg partizipierten längst nicht alle Menschen, sagte Karawanskij laut einer Mitteilung vom Dienstag. "Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und auch von Alleinerziehenden kann uns nicht zufriedenstellen. Sorgen bereitet mir auch, dass im dritten Jahr in Folge, die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze weiterhin groß ist", so die Ministerin.

Große regionale Unterschiede

Der Leiter der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, Becking, verwies darauf, dass sich in Brandenburg die Arbeitslosigkeit innerhalb von zehn Jahren halbiert habe. Die regionalen Unterschiede seien allerdings immer noch beträchtlich. "Im Kreis Dahme-Spreewald liegt die Arbeitslosenquote beispielsweise bei nur noch 3,6 Prozent, während sie in der Uckermark über zehn Prozent beträgt", so Becking. Regionale Unterschiede lassen sich auch in Berlin feststellen. So beträgt die Arbeitslosenquote in Neukölln im Oktober 11,4 Prozent, in Steglitz-Zehlendorf sind es dagegen 5,7 Prozent. Allerdings können alle Bezirke gegenüber dem September eine sinkende Arbeitslosenquote verzeichnen, bis auf Spandau, wo die Anteil der Arbeitslosen bei 9,1 Prozent bleibt.

Zahlen für Berlin In Berlin liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 149.253 . Das sind 3.302 weniger als im September 2018 und 13.406 weniger als im Oktober 2017. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,7 Prozent , das sind 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten betrug im August 1,487 Millionen , das sind 52.331 mehr als ein Jahr zuvor. Mit der Steigerung von 3,6 Prozent liegt Berlin 1,4 Prozentpunkte über dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Zahlen für Brandenburg In Brandenburg sind 77.194 Arbeitslose bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern registriert. Das sind 1.708 weniger als im September 2017 und 7.433 weniger als im Oktober 2017. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,8 Prozent, Das sind 0,6 Punkte weniger als im Oktober des Vorjahres. Die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten lag im August bei 852.500 und damit um 15.833 höher als ein Jahr zuvor. Die Steigerung von 1,9 Prozent liegt leicht unter dem deutschen Durchschnitt von 2,2 Prozent.