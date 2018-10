dpa/Jaspersen Video: Abendschau | 30.10.2018 | Dorit Knieling | Bild: dpa/Jaspersen

Ausbildungsbilanz 2017/2018 - Alle wollen lernen, wie man Tiere pflegt

31.10.18 | 10:27 Uhr

Heiß umkämpft oder links liegen gelassen: Das Interesse an Ausbildungsplätzen in Berlin und Brandenburg war im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich verteilt. Das zeigt die Ausbildungsbilanz 2017/2018. Dadurch bleiben Tausende ohne Stelle. Von Rike Runge



Erstmals seit 1994 ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in Deutschland höher als die Zahl der gemeldeten Bewerber. In Berlin und Brandenburg bestätigt sich dieser Trend allerdings nicht, wie aus dem Ausbildungsreport 2017/2018 hervorgeht, den die Bundesagentur für Arbeit jetzt vorgestellt hat. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin rund 17.000 Berufsausbildungsstellen der Arbeitsagentur gemeldet, von denen etwa 1.700 unbesetzt blieben. Zugleich meldeten sich etwa 22.000 Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, von denen etwa 3.400 unversorgt blieben. In der Statistik fehlen zwar die Zahlen der Betriebe und Bewerber, die sich nicht bei der Arbeitsagentur gemeldet haben. Die Agentur gehe aber davon aus, dass die Zahlen den Markt ausreichend abbilden, so Matthias Loke, Sprecher der Arbeitagentur, gegenüber rbb|24.

Viele Bewerber bleiben auch in Brandenburg unversorgt

In Brandenburg gab es etwa 14.000 Ausbildungsstellen von denen etwa 1.900 unbesetzt blieben und etwa 15.000 Bewerber, von denen etwa 1.200 unversorgt blieben. Als versorgt gelten dabei Bewerber, die eine Ausbildung oder eine andere Beschäftigung aufgenommen haben. Dazu zählen auch ein Studium, eine schulische Ausbildung oder eine berufliche Tätigkeit. Als unversorgt gelten diejenigen Bewerber, die weiterhin auf der Suche sind.

Das liegt auch an der Nachfrage: Während das Interesse an bestimmten Ausbildungsberufen in der Region sehr hoch ist, werden andere zum Teil überhaupt nicht nachgefragt. Angehende Fotografen und Tierpfleger hatten es im letzten Jahr beispielsweise besonders schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden, während ein Platz an den Supermarktkassen nur wenige locken konnte. Dadurch bleiben viele Schulabgänger ohne Stelle in ihrem Wunschberuf.

Die heiß umkämpften Berufe

In Berlin hatten Bücherwürmer und Musikfans besonders viel Konkurrenz: Das Berufsfeld mit den meisten Konkurrenten pro Ausbildungsstelle war der Buch-, Kunst-, Antiquitäten- und Musikfachhandel mit 35 Bewerberinnen auf nur drei Stellen. Danach folgen die Tierpflege und die Fototechnik und Fotografie. Auch in Brandenburg hatten es angehende Fotografen besonders schwer: Ein Ausbildungsplatz in der Fototechnik und Fotografie war mit 35 Bewerbern auf nur drei Stellen am schwersten zu ergattern. Danach folgten ebenfalls die Tierpflege sowie Innenarchitektur und Raumausstattung.

Wenige wollen an die Supermarktkasse

Die Berliner und Brandenburger wollen keine Lebensmittel verkaufen: Mit nur 53 Bewerberinnen für 387 Stellen in Berlin und nur 46 Bewerbern auf 380 Stellen in Brandenburg war das Berufsfeld am unbeliebtesten. Ebenfalls in beiden Bundesländern unbeliebt ist die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk.

Kaufmännische Tätigkeiten waren Spitzenreiter

Kaufmännische Tätigkeiten wurden in beiden Bundesländern am häufigsten angeboten und besetzt. Dazu gehören Kaufmänner und Kauffrauen im Einzelhandel und im Büromanagement sowie Verkäufer und Verkäuferinnen. Auch Köche und Köchinnen gehören nach wie vor zu den Top-Ausbildungsberufen.



Sendung: Abendschau, 30.10.2018, 19:30 Uhr