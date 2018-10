Bild: Lexigon

450 Millionen für Hochhausturm am Alex - Büros mit Aussicht statt Ballermann im Neonlicht

19.10.18 | 18:17 Uhr

Ein Biergarten und mehrere Billiggeschäfte sollen am Alexanderplatz einem neuen Hochhausturm weichen. Hauptsächlich wird das Gebäude Büroflächen bieten, erstmals seit Jahrzehnten sollen auch wieder Menschen auf dem Alex wohnen können. Von Oliver Noffke



Der Himmel über Berlin wird am Alexanderplatz ein Stück zugebauter: Das Berliner Architektenbüro Sauerbruch Hutton hat einen Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen Hochhausprojekts am Alexanderplatz gewonnen. Nun sollen die Pläne soweit ausgearbeitet werden, dass der Auftraggeber - das französische Immobilienunternehmen Covivio - im kommenden Jahr einen Bauantrag stellen kann. Ende 2019 soll der Baugrund vorbereitet werden. "Im Frühjahr 2020 wollen wir beginnen, die Baugrube auszuheben", sagte Norman Weichhardt, der den Bau als Projektentwickler begleiten wird. Das Gebäude besteht aus einem 130 Meter hohen Büroturm, der durch eine vertikale Fuge wie zweigeteilt wirkt. Die beiden Seiten werden farblich verschieden gestaltet, was die optische Teilung weiter verstärkt. Der Sockel wird 36 Meter hoch und gibt dem Platz erstmals nach Norden einen Abschluss. Seine Weite oder - je nach Sichtweise - Leere wird dem Ort dadurch ein Stück weit genommen. Die Fassade des Sockelgebäudes soll von einem Raster aus Sandsteinelementen durchzogen werden, womit die Architekten Nachbargebäude wie das Berolinahaus zitieren wollen. Ob dieser Sockel im fertigen Zustand so edel wirken wird, wie das Kaufhofgebäude oder doch eher billig wie der Saturnbau auf der anderen Seite, muss sich zeigen. Für Berliner Verhältnisse wollen die Franzosen eine gewaltige Summe investieren: Covivio rechnet mit Kosten von etwa 450 Millionen Euro. Das sind etwa 200 Millionen Euro mehr, als Strabag in den Bau des Upper Wests am Bahnhof Zoo gesteckt hat.

Bevor der Keller gebaut wird, müssen die Leichen weg

Darin inbegriffen ist auch der Teilabriss des derzeitigen Sockels vom Park Inn. Mehrere Billigbekleidungsgeschäfte werden weichen, genau wie der Ballermann-Biergarten, der derzeit das Grundstück mit Neonlicht flutet. Der Hotelbetrieb soll während der Bauarbeiten möglichst wenig gestört werden, obwohl der Abriss auch die Lobby und das Restaurant des Park Inns betreffen wird. Der Erdaushub könnte vergleichsweise einfach gelingen. Zwar gibt es in der Nähe des Baugrundstücks einen U-Bahntunnel, dieser grenzt aber nicht direkt an und liegt auch nicht unter einem Betonbunker. Dieses Problem verzögert den 150 Meter hohen Hines-Turm, der hinter dem Saturn entstehen soll, bereits seit mehreren Jahren. Allerdings befindet sich wohl eine Grabstelle aus dem 16. oder 17. Jahrhundert im Boden. "Dabei handelt es sich um Leute, für die es auf einem nahegelegenen Friedhof keinen Platz gab", sagte Weichhardt auf einer Pressekonferenz am Freitag. "Stattdessen hat man diese Leichen, salopp gesagt, über eine Mauer entsorgt. Und da liegen sie heute noch."

Wohnen auf dem Alexanderplatz

Die Fertigstellung ist für 2023 anvisiert. Dann soll der Alexanderplatz erstmals seit Jahrzehnten wieder als Wohnadresse dienen. Etwa 500 Menschen sollen zur Miete wohnen können. Eigentumswohnungen wird es nicht geben. Sozialwohnungen auch nicht. Covivio-Manager Marcus Bartenstein bezeichnete Sozialwohnungen "an dieser prominenten Stelle" als "das falsche Zeichen". Stattdessen soll zu marktüblichen Preisen vermietet werden. Als Ziel wurden etwa 15 Euro pro Quadratmeter genannt. Die Wohnungen sollen zwischen 20 und 100 Quadratmeter groß sein. Eine weitere Neuerung für den Alexanderplatz ist, dass es sich bei Covivio nicht um einen reinen Investor handelt. Die Franzosen wollen sich nach der Fertigstellung auch um Betrieb und Vermietung kümmern. Das Projekt lediglich zu entwickeln und dann möglichst noch vor Beginn der Bauphase gewinnbringend weiter zu verkaufen, sei nicht das Ziel. Stattdessen verfolgt Covivio ein Konzept, dass es so am Alexanderplatz noch nicht gibt. Neben Wohnen und Arbeiten soll es auch eine Art Co-Working-Club mit Dachterrasse geben. Die soll dann den Bewohnern offen stehen und zielt anscheinend auf sehr gut verdienende Kreative. Zudem soll den Bewohnern ein begrünter Innenhof über der dritten Etage zur Verfügung stehen. In den Keller soll ein Supermarkt-Discounter einziehen. Im Architekten-Werbesprech wurde das Mischkonzept des Baus am Freitag mehrfach als "vertikale Stadt in der Stadt" bezeichnet. Kulturangebote irgendwelcher Art wird es in dieser Stapelstadt allerdings nicht geben.



Das neue 130 Meter hohe Covivio-Hochhaus am Alexanderplatz von der Ecke Karl-Marx-Allee und Otto-Braun-Straße aus gesehen (Quelle: Luxigon)

Parallel zu den Bauvorbereitungen für den nun vorgestellten Turm will Covivio gemeinsam mit der Stadt den Bebauungsplan für das D1 genannte Grundstück auf der anderen Seite des Park Inns überarbeiten [berlin.de]. Dort soll irgendwann ebenfalls ein 130 Meter hoher Turm stehen. Einen Zeitplan gibt es dafür aber noch nicht.

Wand aus massiven Scheiben statt zackiger Krone?

Bereits seit mehr als 25 Jahren verfolgt Berlin Pläne, am Alexanderplatz Hochhäuser zu bauen. Bisher fehlten allerdings immer finanzkräftige Bauherren. 1993 gewann der Architekt Hans Kollhof mit seinem Konzept einer "Stadtkrone". Dieser Entwicklungsplan sah 13 bis zu 150 Meter hohe Türme vor, die sich nach oben verjüngen - eben wie Zacken. Der rot-rot-grüne Senat hat sich von dieser Idee allerdings ein Stück weit entfernt und will bei 130 Meter deckeln, wenn für höhere Bauten noch keine Genehmigung erteilt wurde.

Diese Entscheidung beeinflusst maßgeblich das Design potenzieller Hochhäusern. Da die Bauherren das erlaubte Flächenlimit dennoch ausschöpfen wollen werden, ist damit zu rechnen, dass am Alexanderplatz große Quader oder Scheiben mit flachen Dächern entstehen. Statt der Stadtkrone könnte insbesondere an der Nordwestecke des Platzes in einigen Jahren eine massive Wand aus Glas und Beton entstehen. Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sieht diese Gefahr allerdings nicht. "Die Hochhäuser stehen ja nicht alle in einer Richtung, sondern werden jeweils zueinander verdreht." Stünde eine Hochhausscheibe parallel zur Alexanderstraße, würde die nächste quer dazu platziert, sagte sie. "So ergänzen die sich und damit eröffnen sich aus jeder Himmelsrichtung immer wieder Räume, die wieder den Himmel freigeben oder den Fernsehturm."

Französischer Bauherr könnte Nachbarn überholen

Sauerbruch Hutton hat sich mit einem Entwurf, der an die klassische Moderne erinnert, gegen das Schweizer Büro Diener & Diener durchgesetzt. Im Juli waren bereits sieben weitere Entwürfe aussortiert worden, die teils weitaus wagemutigere Visionen für diesen Bau hatten. Das norwegische Büro Snøhetta hatte etwa einen geschwungenen Bau vorgeschlagen, der an eine Skisprungschanze erinnert, war aber ebenso in der ersten Runde gescheitert, wie die Berliner Architekten von Barkow Leibinger, deren Gebäude aus versetzt gestapelten Quadern bestand. Der prominente Standort beflügelte in der Vergangenheit bereits die Fantasie anderer Architekten. So hatte der Berliner Architekt Christian Speelmanns 2015 vorgeschlagen an dieser Stelle die neue Landesbibliothek unterzubringen und so ein breites Kulturangebot an den kommerzlastigen Alexanderplatz zu holen. Sein Entwurf sah zudem einen 150 Meter hohen Wohnturm vor, dessen gläserne Außenhaut an die geometrischen Verschachtelungen der alten DDR-Fassade des Galeria-Kaufhofs erinnerte. Sollte der märkische Sand unter dem Ballermann-Biergarten am Alexanderplatz frei von Überraschungen bleiben, könnte Covivio seinen Turm weitaus zügiger fertigstellen, als andere Projekte in der Umgebung, die bereits seit Jahren immer wieder verschoben werden.



Investorenträume für eine Ost-Berliner Betonwüste

Derzeit haben vier Immobilienfirmen ihre Pläne für insgesamt fünf Hochhäuser rund um den Alexanderplatz angekündigt. Würden sie tatsächlich alle gebaut, veränderten sie die Skyline der Stadt massiv. | Bild: imago/Bernd Friedel, Grafik: rbb|24

Die Pläne für den Umbau des Alexanderplatzes dümpelten mehr als 20 Jahre vor sich hin, bevor erstmals ein Investor konkrete Pläne für ein Hochhaus öffentlich machte. Im Januar 2014 stellte das US-Unternehmen Hines den Entwurf des Architekten Frank Gehry für einen 150 Meter hohen Wohnturm an der Ecke Alexanderstraße und Otto-Braun-Straße vor. Fast ebensolang versucht Hines die BVG davon zu überzeugen, dass der Bau des Turms nicht den Tunnel der U5 zerstört, der an dem Grundstück vorbeiführt. | Bild: dpa

Im Juli 2016 stellte die russische Firma Monarch Pläne für ein ebenfalls 150 Meter hohes Gebäude neben dem Einkaufszentrum Alexa vor. Ursprünglich wollte die Firma hier ein Bürogebäude bauen, nun sollten es jedoch Luxuswohnungen werden. Das Genehmigungsverfahren zog sich jedoch hin, weil Monarch deutlich mehr Fläche in dem Gebäude unterbringen wollte, als im Plan des Senats vorgesehen war. Nachdem Monarch die Zahl der Etagen um vier auf 35 reduziert hatte, wurde im März 2018 eine Baugenehmigung ausgestellt. Bis 2021 soll der Turm nun gebaut werden. Allerdings sollte schon im Frühjahr 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden. | Bild: Bewocon

Der dritte konkrete Entwurf könnte der erste tatsächlich gebaute Hochhausturm am Alexanderplatz werden: Der Grund unter dem 130 Meter hohen Covivio-Turm ist bis auf eine wilde Grabstätte aus dem 16. oder 17. Jahrhhundert wohl frei. Drei Etagen nach unten und 33 nach oben sollen gebaut werden. Schon Ende 2019 drohen einem Biergarten und verschiedenen Billiggeschäften an der Stelle der Abrisse. | Bild: Lexigon

Seit Kurzem überlegt auch die Berliner TLG Immobilien seine Grundstücke am Alexanderplatz radikal umzubauen. Das börsennotierte Unternehmen wurde 1991 als Tochterunternehmen der Treuhandanstalt gegründet. 2019 soll ein Architekturwettwerb über das Aussehen der zwei 130 Meter hohen Türme und eines dritten, flacheren Gebäudes entscheiden. | Bild: TLG Immobilien

Dieses Modell zeigt den Entwurf, mit dem der Architekt Hans Kollhoff 1993 einen Wettbewerb zur Umgestaltung des Ost-Berliner Zentrums gewann. Der Plan sah 13 Hochhäuser vor, die jeweils 150 Meter hoch sein und sich nach oben verjüngen sollten. 2016 wurde der Plan überarbeitet. Jetzt sollen am Alexanderplatz höchsten neun Hochhaustürme stehen inklusive des Park Inns. | Bild: akg-images

Die Realität: Trotz vieler Visionen hat sich am Alexanderplatz in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. Das Galeria-Kaufhof-Gebäude bekam Anfang des noch jungen Jahrtausends eine neue Fassade verpasst, links und rechts der Otto-Braun-Straße entstanden neue Einkaufszentren. Hochhäuser wurden noch keine gebaut. | Bild: imageBROKER Play Pause Fullscreen













