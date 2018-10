Tagesspiegel/dpa/KAI-UWE HEINRICH Video: Brandenburg Aktuell, 15.10.2018, Carsten Krippahl | Bild: Tagesspiegel/dpa/KAI-UWE HEINRICH

Suche nach bezahlbaren Wohnungen - Wie man Berliner zu Brandenburgern macht

15.10.18 | 23:16 Uhr

Ganz Deutschland und ein großer Teil der Welt scheint nach Berlin zu drängen, der Mietmarkt ist entsprechend überhitzt, die Baubranche völlig überlastet. Dabei liegt die Lösung nur wenige Kilometer außerhalb: in Brandenburg. Dieses Potential soll nun gehoben werden.



Was könnte selbst eingefleischte Berliner zu Brandenburgern machen? Eine Mietersparnis von über 1.000 Euro im Jahr vielleicht. Denn in Brandenburg, so der letzte Bericht der regionalen Wohnungsunternehmen, sind die Mieten weitgehend stabil – noch. Im Speckgürtel ist die Nachfrage allerdings hoch, das Angebot an freien Mietwohnungen bereits sehr überschaubar. Besser und preiswerter wird es für den, der im Sechzig-Minuten-Radius rund um die Metropole sucht. Wie man dieses Potential gemeinsam nutzen kann, haben am Montag Baufachleute und Politiker aus beiden Ländern diskutiert – im neuen Bündnis für Wohnen in Brandenburg. "Wir arbeiten zusammen, wir leben und wir wohnen zusammen", sagt Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, Kathrin Schneider (SPD). "Alle Städte, die in circa einer Stunde die wichtigsten Umsteigeplätze in Berlin erreichen, sind im Geschäft."

Berlin hat noch Land in Brandenburg

Doch wo gibt es noch bezahlbares Bauland? Und wie kann dort noch kostengünstig und schnell gebaut werden? Eine Antwort könnten die rund 16.000 Hektar Fläche sein, die das Land Berlin in Brandenburg besitzt. Ein Fundament, auf dem man zusammen arbeiten könnte – sofern der Preis stimmt: Beim Spitzentreffen der Wohnungsbaupolitiker sitzen deswegen auch Fachleute mit am Tisch, die darauf achten, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.



"Wollt ihr besonders gute Fenster? Eine besonders gute Wäremdämmung? Besondere Baumaterialien? Dann steigen die Kosten", sagt Manja Schreiner, die für die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg den Landespolitikern "Preissensibilität" beibringen will.



Mehr zum Thema Imago Zahlen und Fakten aus der Region - Wo Berlins Singles und Brandenburgs Autonarren wohnen Zwei Bundesländer, die vieles verbindet und noch mehr unterscheidet: Wer Zahlen aus Berlin und Brandenburg vergleicht, stößt auf manche Überraschung. Zehn Fakten zum Leben und Lieben in der Region. Von Sarah Mühlberger

Der Miet-Boom reicht bis nach Prenzlau

Der Sozialer Wohnungsbau wurde gut jahrzehntelang verschlafen. Es fehlten in der Spree-Metropole und im brandenburgischen Umland hunderttausende bezahlbare Unterkünfte, meint Rainer Radloff vom Deutschen Mieterbund in Brandenburg. "Im Verflechtungsraum um Berlin ist es eh eng", sagt er. "Dort sind es zehn, zwölf Euro [pro Quadratmeter], die von manchen nicht mehr bezahlbar sind." Aber auch anderswo in Brandenburg würden die Preise ansteigen: "Nauen, Eberswalde, Prenzlau, bis dahin geht es. Hier muss etwas getan werden. Hier muss gefördert, zielgerichtet gebaut und preiswert vermietet werden", so Radloff. Doch wie schwierig das ist, sieht man zum Beispiel beim Kitaneubau in Eberswalde. "Wir haben 400.00 Euro eingeplant, für 40 Plätze", rechnet der Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Boginski (FDP), vor: "Jetzt sind wir bei weit über einer Million Euro gelandet. Wir werden das auch bezahlen müssen, weil wir diese Kitaplätze brauchen." Man merke, wie die Kosten fürs bauen gerade "explodieren", so Boginski.

Mehr zum Thema imago/Schöning Datenanalyse Wohnen in Brandenburg - Im Berliner Speckgürtel wird es immer teurer Steigende Wohnkosten und Immobilienpreise treiben immer mehr Berliner ins Umland. Die Flucht aus der Stadt bringt die Gentrifizierung in den Speckgürtel. Gleichzeitig sinken die Preise an der Grenze zu Polen und im Süden der Lausitz. Eine Datenanalyse mit interaktiven Karten.

Frankfurt (Oder) bittet Studierende, nicht nach Berlin zu ziehen

Die Bedingungen, die Mietpreisexplosion einzudämmen, sind derzeit also alles andere als günstig. Dabei gibt es aber auch Städte in Brandenburg, in denen der Mietmarkt ziemlich entspannt ist – weil potentielle Mieter lieber nach Berlin fahren, um dort zu wohnen. "Diese Pendelei kann sich jeder sparen", sagt Andreas Gaber vom Studentwerk Frankfurt (Oder). "Da verliert man so viel Lebenszeit." 1.308 Wohnheimplätze bietet die Stadt, die Nachfrage ist groß. Aber wer beim Studentenwerk nicht fündig wird, kann relativ problemlos anderswo in unmittelbarer Nähe der Uni unterkommen. Und so wirbt die neue Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal ausdrücklich um mehr Zuzügler: "Es ist wichtig, dass wir auch auf die Vorzüge von Frankfurt hinweisen: Eine kleine Stadt, in der es ein gutes Kultur- und Freizeitangebot gibt, und wo man sich einfach wohlfühlen kann." Trotzdem pendelt bisher geschätzt die Hälfte der mehr als 6.000 Viadrina-Studenten. Deren Studierendenvertretung engagiert sich jetzt verstärkt für die Stadt und ihr Image. Das Studentwerk erweitert derweil mit einem Millionenaufwand seine Kapazitäten: Direkt neben der Viadrina werden zurzeit 173 Wohnheimzimmer saniert. Damit setzt Frankfurt (Oder) ein gutes Beispiel: Auf absehbare Zeit finden Studierende in den Städten fernab von Berlin noch relativ einfach bezahlbare Wohnungen.