Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) schaffen erstmals seit acht Jahren wieder Doppeldecker-Busse an. Insgesamt sollen 200 Neufahrzeuge bestellt werden, für die ersten 70 gab es am Donnerstag einen Aufsichtsratsbeschluss, wie das Unternehmen mitteilte.

Die neuen Busse sollen Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 6 haben. Diese Norm ist zunächst nicht von den Fahrverboten betroffen, die das Verwaltungsgericht Berlin am Dienstag für einige Straßen verhängt hat.

Sollte es Alternativen mit Elektroantrieb geben, werde das Unternehmen in den folgenden Tranchen weniger Diesel-Doppeldecker bestellen, teilte das Unternehmen weiter mit. Bislang gebe es für die Anforderungen Berlins auf dem europäischen Markt keine serienreifen E-Doppeldecker. Maximal 220 Millionen Euro will das Unternehmen in die neuen Busse investieren. Von den rund 1.400 Bussen der BVG sind dem Unternehmen zufolge 416 Doppeldecker. Die hatte die BVG zwischen 2005 und 2010 angeschafft.

Erst im April hatte der Aufsichtsrat Rahmenverträgen für 600 neue Gelenkbusse und 350 einstöckige Stadtbusse zugestimmt. Außerdem sollen 60 Elektrobusse beschafft werden.