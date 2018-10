Es geht gut weiter für Berlin: Das Land rechnet in diesem und im nächsten Jahr mit noch mehr Steuereinnahmen als zunächst erwartet. Das liege auch an hohen Einmalzahlungen und dem anhaltenden Zuzug, heißt es.

Der neuen Steuerschätzung für 2018 zufolge würde die Hauptstadt fast 1,2 Milliarden Euro mehr einnehmen als im Herbst 2017 vorhergesagt . Das Geld ist auch durch einen Nachtragshaushalt bereits verplant . Die Zahlen würden durch "signifikante steuerliche Großfälle" beeinflusst sowie durch Rechtsänderungen, heißt es in der Mitteilung der Senatsverwaltung. Diese ließen sich "nicht in die Zukunft fortschreiben". Darunter fallen zum Beispiel 352 Millionen Euro (für 2019) aus dem Fonds "Deutsche Einheit".

Berlin kann mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als zunächst erwartet - das hat jetzt eine neue Steuerschätzung bestätigt. In diesem Jahr werden laut jüngster Schätzung rund 22,9 Milliarden Euro eingenommen - damit könnten etwa 1,6 Milliarden Euro mehr in die Staatskasse fließen als im vergangenen Jahr. "Die aktuelle Steuerschätzung bedeutet ein gutes Ergebnis für Berlin", teilte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Freitag mit.

Berlin profitiert seit Längerem davon, dass Unternehmen und Menschen in die Stadt ziehen. Auch bundesweit spülten Rekordbeschäftigung und gute Konjunktur mehr Steuern in die Staatskassen. Die Einnahmen steigen dort aber nicht mehr so stark wie zuletzt. Insgesamt flache der Zuwachs ab 2019 ab, erklärte auch Senator Kollatz.

2017 blieb in Berlin am Ende - wenn man Einnahmen und Ausgaben gegenrechnete - ein Überschuss von 2,16 Milliarden Euro in der Kasse. Knapp die Hälfte floss in die Schuldentilgung. Berlin hat gemessen an der Einwohnerzahl noch immer mehr Schulden als viele andere Bundesländer. Der Rest des Überschusses wurde für Investitionen verplant.

Ende 2017 lag der Schuldenstand bei fast 59 Milliarden Euro. 2011 waren es noch knapp 63 Milliarden Euro.