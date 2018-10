Die Gebühren für Kartenzahlung im Taxi sollen in Berlin künftig wegfallen. Der Senat hat am Dienstag einen entsprechende Verordnung von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) beschossen. Spätestens Ende November soll die Verordnung in Kraft treten, je nachdem, wie schnell sie veröffentlich werden kann. Damit setzt das Land Berlin EU-Recht um, das schon seit Mitte Januar Gebühren für bargeldlose Zahlungsmittel verbietet. Taxifahrer in Berlin verlangen bisher einen Aufpreis von 1,50 Euro.

Taxifahrer dürfen in Berlin aber weiterhin eine Gebühr verlangen, wenn Kunden zum Beispiel mit Coupons zahlen oder Unternehmen ein Taxi auf Rechnung bestellen. In solchen Fällen entstehe den Fahrdiensten ein zusätzlicher Aufwand, sagte die Sprecherin der Senatsverwaltung.