Fahrdienste in Berlin - Taxi-Vereinigung kämpft mit App gegen Uber

06.10.18 | 08:19 Uhr

Uber darf in Deutschland zwar keine Fahrten von Privatpersonen vermitteln, wohl aber von professionellen Chauffeuren. Die Berliner Taxi-Vereinigung stemmt sich trotzdem mit aller Kraft gegen die amerikanische Konkurrenz - unter anderem mit einer App.



Die Berliner Taxi-Vereinigung sammelt mit einer App Daten im Kampf gegen Uber. Mit der App "btMV" sollen Taxi-Fahrer die Standorte von Fahrzeugen speichern können, die auch via Uber vermittelt werden. Mit den Daten will die Taxi-Vereinigung herausfinden, ob sich diese Fahrzeuge in Berlin an die Regeln halten oder nicht. Deshalb nennt Richard Leipold, Vorsitzender der Taxi-Vereinigung, die App auch "Fair Play App". "Wer sich an die Regeln hält, hat auch nichts zu befürchten", sagt Leipold. Er hatte sich bereits vor drei Jahren mit dem US-Fahrdienstvermittler angelegt und eine einstweilige Verfügung gegen den Dienst "UberBlack" - eine Vermittlung von Fahrten mit Mietwagen an Privatpersonen - beantragt. Mit Erfolg, das Landgericht Berlin hatte Uber damals verboten, in der Hauptstadt "taxenähnlichen Verkehr zu betreiben".

Mietwagen müssen in Zentrale zurückkehren

Trotzdem ist es möglich in Berlin via Uber unterwegs zu ein. Seit 2016 vermittelt das US-Unternehmen via "UberX" Fahrten von Mietwagen- oder Chauffeurunternehmen. Solche Chauffeurdienste müssen sich an deutlich strengere Regeln halten als Taxis: Die sogenannte Rückkehrpflicht sieht vor, dass die Wagen nach jeder Fahrt in die Zentrale zurückkehren, sie dürfen also nicht wie offizielle Taxis in der Stadt oder an Haltepunkten auf die nächste Fahrt warten. Ausnahme: Geht vor, während oder direkt im Anschluss an eine Fahrt ein weiterer Auftrag, ein. Dann muss der Mietwagen-Fahrer nicht in die Zentrale zurückkehren.

Mit der App will die Taxi-Vereinigung nun Informationen über Standorte von Fahrzeugen sammeln, um so gegebenenfalls beweisen zu können, dass sich Mietwagenunternehmen nicht an die Rückkehrpflicht halten. Die Daten sollen dann den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden, z.B. dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo). Das sieht bisher keine Veranlassung, gegen Uber oder Mietwagenunternehmen vorzugehen. Es gebe zwar Beschwerden, bei Überprüfungen könnten konkrete Meldungen jedoch häufig nicht bestätigt werden.



Uber weist Vorwürfe zurück

Dass sich via Uber vermittelte Mietwagen nicht an die Regeln halten, weist das Unternehmen selbst zurück. Man kläre die Mietwagenunternehmen, die mit Uber zusammenarbeiten, über die rechtlichen Vorgaben auf. Außerdem wüssten diese Firmen selbst über die gültigen Regelungen Bescheid, da alle staatlich geprüft und auch unabhängig von Uber tätig seien. Demnach arbeiten viele Unternehmen auch mit anderen Vermittlern zusammen und haben eine eigene Kundenkartei. Das erhöhe zusätzlich zu den von Uber vermittelten Fahrten die Wahrscheinlichkeit für einen Folgeauftrag.

Für etwaige Verstöße gegen die Rückkehrpflicht könnte Uber laut Labo gar nicht belangt werden. Verantwortlich dafür sind allein die Mietwagenunternehmen. Unzulässig wäre es nur, wenn Uber die Unternehmen dazu anreizen sollte, gegen die Vorgaben zu verstoßen. Das wurde dem Unternehmen bereits 2015 untersagt. Damals hatte das Landgericht Berlin den Dienst "UberBlack" gestoppt. Zugleich hatte es dem Unternehmen verboten, Mietwagenunternehmer durch den Versand von E-Mails, SMS oder durch Telefonate dazu zu veranlassen, sich im Stadtgebiet Berlin außerhalb ihres Betriebssitzes bereitzuhalten, ohne dass konkrete Vermittlungsaufträge von Fahrgastkunden vorliegen.



Uber plant alternative Konzepte für Deutschland

Uber kämpft nicht nur in Berlin gegen Widerstand. In New York darf das Unternehmen ein Jahr lang keine neuen Fahrzeuge zulassen. Auch London hatte die Lizenz des Fahrdienst-Vermittlers vergangenes Jahr nicht verlängert, inzwischen aber auf Probe gewährt. In Madrid wurde bei Protesten gegen Uber sogar ein Fahrzeug umgeworfen. In Deutschland versucht der US-Fahrdienstleister weiter, auf alternativen Wegen Fuß zu fassen. In Berlin soll demnächst "UberGreen" an den Start gehen. Der Dienst funktioniert wie "UberX", die Fahrten werden aber mit Elektro-Autos durchgeführt. In München hat das Unternehmen damit schon gute Erfahrungen gemacht.



In Berlin will Uber zunächst mit rund 30 E-Autos an den Start gehen. Bis Ende des Sommers wollte Uber außerdem "UberJump", ein Leihsystem für E-Pedelecs starten. Passiert ist das bisher nicht, laut dem Unternehmen laufen die Vorbereitungen nach wie vor. Doch egal wann das kommt: Die Amerikaner wagen sich damit in den mächtig umkämpften Leihrädermarkt, an dem sich schon mehrere Anbieter die Zähne ausgebissen haben.