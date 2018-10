Bild: dpa/Dittrich

Test wird ausgeweitet - Berlin rüstet jeden zehnten Bus mit WLAN aus

17.10.18 | 15:09 Uhr

Mindestens 180 Busse in Berlin werden in den nächsten Monaten mit WLAN-Technik ausgestattet. Sollten die Bürger tüchtig surfen, kündigten die Berliner Verkehrsbetriebe am Mittwoch an, kommen weitere Busse dazu.

Wer mit dem Bus durch Berlin fährt, könnte künftig öfter einen öffentlichen Internetzugang haben. Die landeseigenen Verkehrsbetriebe wollen in mindestens 180 Bussen WLAN-Technik einbauen. "Es soll getestet werden, ob das angenommen wird", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Mittwoch. Bisher gibt es kostenloses Internet in U-Bahnhöfen, wo der Handyempfang schlecht sein kann. Es läuft aber auch ein Test mit 30 Bussen. Der Versuch wird nun ausgeweitet.

Landesregierung gibt 600.000 Euro

Die Landesregierung gebe dafür rund 600.000 Euro aus, teilte das Unternehmen mit. Etwa jeder zehnte Bus werde in den nächsten Monaten mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Diese Busse sollen vor allem auf stark nachgefragten Linien in der Innenstadt eingesetzt werden. Nach einem halben Jahr will das Unternehmen schauen, ob genügend Leute den Zugang nutzen. Der Berliner FDP reichen die Pläne zum WLAN-Ausbau jedoch noch aus. Für eine funktionierende Stadt müsse "der Ausbau eines flächendeckenden WLANs in allen Bussen und dem ganzen U-Bahn-Netz - nicht nur in den Bahnhöfen - zum Standard werden", sagte der infrastrukturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Henner Schmidt, am Mittwoch laut einer Mitteilung. Zudem müsste überall LTE-Empfang möglich sein. Und es müsse im ÖPNV Lademöglichkeiten für Mobilgeräte und USB-Schnittstellen geben.

WLAN-Ausbau auch außerhalb der BVG

Auch der öffentliche Internet-Zugang in Berlin außerhalb von BVG-Bahnhöfen und -Bussen soll in großem Stil ausgebaut werden. Bis Frühjar 2019 sollten weitere 1.000 WLAN-Hotspots zu den bisherigen dazukommen, hieß es im März vom Senat. Bis dahin waren im Rahmen des Projekts "Free WiFi Berlin" rund 700 Zugangspunkte an 350 Standorten in Berlin eingerichtet worden. Beliebte Hotspots liegen etwa rund um den Fernsehturm, das Brandenburger Tor, in Bürgerämtern und Bibliotheken. Zu den großen nicht-kommerziellen Anbietern von öffentlichem WLAN in Berlin gehören neben dem Land und der BVG etwa die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die Evangelische Landeskirche (godspot) sowie die "Freifunker".

Sendung: Abendschau, 17.10.2018, 19:30 Uhr