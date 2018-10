Berlin-Touristen sollen sich besser in der Stadt verteilen

Berlin will Touristen verstärkt in die Kieze der Stadt locken. Die landeseigene Tourismusgesellschaft visitBerlin wird dazu künftig die zwölf Bezirke beraten. Außerdem soll sie bezirksübergreifende Themenrouten weltweit vermarkten, die Besucher der Stadt von ausgetretenen Pfaden locken sollen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Donnerstag unterzeichnet.

Berlin zu erleben bedeute mehr als nur den Reichstag und das Brandenburger Tor zu besichtigen, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit. "Die Vielfalt Berlins findet sich in den Kiezen." Daher würden diese nun stärker in den Mittelpunkt gerückt.