imago/Florian Gaertner Bild: imago/Florian Gaertner

Entscheidung des Kammergerichts - Etappensieg für Berliner Senat im Kampf ums Stromnetz

25.10.18 | 14:58 Uhr

Das Vergabeverfahren des Berliner Senats für das städtische Stromnetz ist rechtens. Das hat das Kammergericht in einem Berufungsverfahren entschieden. Eine Klage des bisherigen Betreibers Vattenfall gegen die Ausschreibungsbedingungen wurde damit zurückgewiesen.

Das Land Berlin kann das Verfahren zur Vergabe des Stromnetzes wie geplant fortsetzen. Das Kammergericht wies am Donnerstagmittag die Berufung des Konzerns Vattenfall zurück.



Das Energieunternehmen, derzeit Betreiber des Netzes, hatte gegen den Senat geklagt. Es sah sich durch die Vergabekriterien der Finanzverwaltung benachteiligt. Vattenfall rügte das Vergabeverfahren in mehr als 200 Punkten.

Die rot-rot-grüne Koalition will das Stromnetz wieder zurück in Landeshand bringen. Um die Konzession bewirbt sich auch das Landesunternehmen Berlin-Energie. Das Landgericht hatte in einer ersten Entscheidung die Kriterien für die künftige Vergabe des Netzes gebilligt. Dagegen hatte Vattenfall Berufung eingelegt, über die nun entschieden wurde.

Vattenfall sieht Anforderungen zu niedrig angesetzt

Das mehrstufige Konzessionsverfahren für den Netzbetrieb wird von der Vergabestelle in der Finanzverwaltung durchgeführt. Sie hatte die Kriterien aufgestellt, nach denen dann die Entscheidung getroffen werden soll. Vattenfall richtete sich in seiner Klage vor allem gegen die Auswahl und Gewichtung der Vergabekriterien. Der zentrale Vorwurf: Die Anforderungen an den neuen Stromnetzbetreiber seien so weit gefasst, dass sich auch Unternehmen bewerben könnten, denen es am nötigen Know-How fehle, um solch ein Stromnetz zu managen. Damit zielt der schwedische Konzern auf das eigens gegründete Landesunternehmen Berlin-Energie ab. Dieses hat bislang nur eine sehr schlanke Unternehmensstruktur und setzt darauf, im Falle eines Zuschlags weite Teile der Stromnetz-Belegschaft von Vattenfall zu übernehmen. Der Senat hatte argumentiert, dass ein solches Konstrukt möglich sein müsse, weil andernfalls Neulinge keine Chance hätten, sich gegen alteingesessene Unternehmen durchzusetzen. Bereits in der ersten Instanz vor dem Landgericht war der Senat mit dieser Position erfolgreich.

Vattenfall könnte erneut klagen

Der Kritik Vattenfalls folgten die Richter nun auch am Kammergericht nicht und bestätigten im Grundsatz das Urteil des Landgerichts vom vergangenen Herbst. Danach ist das vom Land gewählte Verfahren im Ergebnis rechtmäßig.

Es wird nun damit gerechnet, dass die Vergabestelle des Landes das Verfahren zügig abschließen kann und einen Stromnetzbetreiber benennt. Gegen diese Entscheidung kann der unterlegene Bewerber dann allerdings wohl erneut klagen. Der Vorsitzende Richter deutete diese Möglichkeit am Donnerstag bei der Urteilverkündung an. Damit könnten sich dann beide Seiten in naher Zukunft erneut vor Gericht treffen.

Sendung: Inforadio, 25.10.2018, 14 Uhr