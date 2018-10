Sechs Bundesländer in Deutschland produzieren Stahl. Allein in Brandenburg hängen rund 12.000 Arbeitsplätze an dieser Industrie. Bei einem ersten deutschen Stahlgipfel berät die Branche über ihre Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit.

Vor dem Stahlgipfel am Montag in Saarbrücken hat der Brandenburger Wirtschafts-Staatssekretär Hendrik Fischer (SPD) die Bedeutung der Stahlbranche für das Land betont. Laut Fischer hängen rund 12.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Stahl. Für Brandenburger Verhältnisse sei dies eine sehr hohe Zahl, sagte Fischer am Montagmorgen im rbb. Insgesamt 4.200 Menschen seien direkt in den drei Stahlwerken beschäftigt, die restlichen bei Zulieferern und in den zugehörigen Dienstleistungsbetrieben.