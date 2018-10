Verdi ruft zu Warnstreik am Klinikum Frankfurt auf

Mit dem dreistündigen Warnstreik solle Bewegung in die seit dem 18. Juli 2018 aufgenommenen Tarifverhandlungen kommen, hieß es von Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die rund 1.500 Beschäftigten eine Tariferhöhung von 9,6 Prozent, mindestens aber 230 Euro monatlich - rückwirkend ab dem 1. Juli 2018. Für die Auszubildenden in der Pflege fordert Verdi eine Entgelterhöhung zwischen 110 bis 132 Euro monatlich.

Verdi hatte das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite als "völlig unzureichend" bezeichnet. Der Gewerkschaft zufolge hatte das Klinikum in der zweiten Tarifrunde am 30. August eine "Übergangsregelung" von Juli bis Dezember 2018 mit einer Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro (Auszubildende: 200 Euro) angeboten. Die Verhandlungen waren daraufhin auf den 16. Oktober 2018 vertagt worden.

Die Klinkleitung geht davon aus, dass die Tarifverhandlungen durch den Warnstreik nicht beeinflusst werden. "Wir befinden uns in einem konstruktiven Dialog mit Verdi und der Tarifkommission und gehen davon aus, dass wir wie in den Vorjahren eine Einigung erzielen werden", teilte Mirko Papenfuß, Geschäftsführer des Klinikums, am Mittwoch mit.