In einer Laudatio würdigte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Genossenschaft. Sie beweise, dass "verantwortliches Wirtschaften auch im Zeitalter von Globalisierung und Urbanisierung möglich ist".



Der Preis wurde 2015 anlässlich des 850. Gründungsjubiläums des Doms zu Brandenburg an der Havel ins Leben gerufen. Er wird alle zwei Jahre an herausragende Personen oder Institutionen verliehen, die durch ihr Engagement in den Bereichen Kultur, Religion, Wirtschaft oder Politik zur Verwirklichung des Freiheitsgedankens beigetragen haben. 2016 wurde das Menschenrechtszentrum Cottbus mit dem ersten Brandenburger Freiheitspreis ausgezeichnet.